Collagene vegetale: come funziona e i 3 migliori prodotti beauty

Tra le proteine che costituiscono il nostro corpo c’è il collagene, che da solo raggiunge anche il 33%. Di base, il collagene ha un ruolo fondamentale: preserva la salute delle articolazioni e supporta il tessuto connettivo ma da diversi anni è stato preso in considerazione anche dal punto di vista cosmetico, per ridare tono alla pelle e contrastare le rughe. Costituito principalmente da aminoacidi, il suo ruolo è infatti importante per il costante rinnovo cellulare.

Col passare del tempo però il corpo umano produce sempre meno collagene ed è qui che entra in gioco l’integrazione esterna di questa proteina così importante. Per natura il collagene ha origine animale, tra i più in voga ultimamente c’è quello idrolizzato (da suini e bovini) e il collagene marino, estratto dai pesci (di acqua dolce o salata).

Chiaramente, esistono anche alimenti ricchi di collagene, tra questi ci sono:

Uova

Colla di pesce

Ostriche

Costine di vitello

Va da sé comprendere che, per la sua origine, in natura non esiste un collagene vegano: ultimamente si è diffusa la definizione di collagene “vegetale”, che indica ad esempio un estratto particolare ottenuto da alcune alghe o piante.

Il collagene vegetale, dunque, è al momento l’unica alternativa possibile a quello animale. È stato ideato per simulare le stesse azioni compiute dal collagene animale. Si tratta sostanzialmente di una formula cosmetica che supporta i tessuti della nostra pelle, sfruttando estratti naturali. È possibile provarlo sia come cosmetico da applicare sulla pelle, che come integratore alimentare.

Collagene vegetale, i migliori da provare

Ecco una serie di proposte per acquistare immediatamente il collagene vegetale e provarlo personalmente:

La Saponaria – collagene vegetale

Si tratta di un puro attivo naturale cosmetico che il brand ha deciso di combinare unendo l’estratto di frutto di Kigelia Africana (albero che produce frutti ricchi di sostanze ideali per la pelle) e la corteccia della Quillaja Saponaria (albero del Perù con fiori bianchi). Entrambi sono ricchi di peptidi e flavonoidi. La loro sinergia crea un’azione potente ed elasticizzante, liftante e tonificante. Secondo i test condotti da La Saponaria, la pelle su cui è stato applicato costantemente ha ottenuto un incremento del 17,5% di compattezza. Il consiglio è quello di usarlo puro prima della classica crema viso (o in sostituzione nel caso in cui si preferisca una skin care leggera), oppure come booster, aggiungendo un paio di gocce alla propria crema o siero viso, in modo da potenziarne l’azione.

Vegavero – integratore Collagene Vegetale

COLLAGENE Vegetale Vegavero Collagene vegetale e naturale, adatto anche a vegani e vegetariani per supportare pelle e organismo 24 € su Amazon Pro Adatto ai vegani Contro Nessuno

A proposito di integrazione invece, Vegavero ha preparato un integratore in capsule a base vegetale, con estratti vegetali e aminoacidi. Contiene Vitamina C, Vitamina E, MSM, Zinco, Acido Ialuronico e Resveratolo, non solo: contiene anche estratti di melograno, ginseng, pomodoro, rosa canina, Goji e Ginkgo Biloba. Il brand ha deciso di sviluppare questo integratore proprio cosciente del fatto che non è un collagene vero e proprio ma una formula che ne promuove la formazione all’interno dell’organismo. Una tangibile alternativa adatta ai vegani e vegetariani che non vogliono assumere il collagene animale.

Weightsirkd – Collagene Vegano in Capsule

WeightWorld - Collagene Vegano Integratore in capsule di collagene vegetale: una miscela di estratti naturali che promuovo la produzione di collagene 17 € su Amazon Pro Adatto ai vegani Contro Nessuno

Anche questo integratore contiene Vitamina C, Vitamina E, MSM, Zinco, Acido Ialuronico e Resveratolo. Il brand lo definisce una soluzione nutrizionale moderna per la cura della bellezza. Sono stati accuratamente selezionati ingredienti naturali e vitamine, che aiutano proprio la formazione del collagene. Tra le preziose sostanze contenute ci sono anche la polvere di rosa canina ed arancia.