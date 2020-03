Gucci Beauty lancia il mascara L’Obscur

Alessandro Michele amplia il mondo Gucci Beauty creando un nuovo prodotto make-up per gli occhi: il mascara L’Obscur.

Dopo i rossetti, la linea dei Rouge à Lèvres Gothique Gucci Beauty, il direttore creativo continua a infrangere le regole e sfidare le convenzioni per creare un mondo nuovo, dove la bellezza autentica è libertà, imperfezione ed eccentricità.

“Il mascara L’Obscur l’ho pensato per una persona autentica che utilizza il make-up per raccontare la propria libertà, a modo suo. Anche nella scelta delle modelle per la campagna, abbiamo cercato personalità un po’ folli che si truccano così per davvero, non c’è finzione. L’abbiamo chiamato L’Obscur, perché è un nome che condensa fascino e mistero”, ha spiegato Alessandro Michele.

Presentato in una nuance nero intenso versatile e modulabile, il mascara L’Obscur di Gucci riflette il fascino e il mistero che il suo nome suggeriscono. Racchiuso un packaging distintivo della Maison, grazie alla formula unica e alla spazzola appositamente pensata avvolge le ciglia per un risultato intenso.

L’Obscur è dedicato a coloro che hanno il coraggio di osare ed esprimere le loro differenze di stile: dal classico all’audace, dall’essenziale al punk. La formula cremosa ultra ricca crea volume, arriccia e solleva le ciglia, donando lunghezza e definizione con un finish a lunga tenuta.