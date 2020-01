Mascara 2020: le novità da provare subito

Volume, lunghezza, definizione sono solo alcune delle caratteristiche richieste e garantite dai migliori mascara 2020, il prodotto di bellezza immancabile in ogni trousse di make-up. A seconda delle esigenze delle proprie ciglia, infatti, si può ottenere un effetto differente.

In caso di ciglia corte, infatti, il mascara deve essere allungante e lo scovolino sarà sottile e in setole naturali; se sono corte e poco folte, meglio uno scovolino più grande a forma di clessidra e in silicone; per migliorare la definizione? Scovolino a curva e in fibre naturali. Per allungare e volumizzare insieme, il mascara ideale con lo scovolino a forma di cono.

Alla luce di questi tip, ecco le novità in fatto di mascara 2020, con le caratteristiche e il prezzo di ognuno.

FetishEyes di Pat MacGrath Labs

Mascara che solleva, allunga e infoltisce creando un effetto uniforme su ciglia lussuose che sfidano la gravità.

Ideale per : aumentare il volume

: aumentare il volume Tonalità disponibili: nero

Prezzo consigliato: 36 euro Acquista ora

Mascara Wonder Perfect 4D Mascara di Clarins

Regala alle ciglia volume sorprendente, lunghezza estrema e alta definizione. Con tre cere vegetali che incurvano le ciglia.

Ideale per: incurvare le ciglia

Tonalità disponibili: nero e marrone

Prezzo consigliato: 31 euro Acquista ora

Full Frontal di Fenty Beauty

Dotato di un esclusivo pennello che volumizza, solleva, allunga e arriccia immediatamente. La formula ultraleggera è abbinata a un’esclusiva spazzola piatta.

Ideale per: allungare le ciglia

Tonalità disponibili: nero

Prezzo consigliato: 24 euro Acquista ora

Lash-Expert Twist Brush by Terry

Mascara a doppia azione. Lunghezza straordinaria. Volume estremo. Innovativo scovolino rotante. Risultati professionali. Effetto ciglia finte.

Ideale per: allungare e volumizzare le ciglia

Tonalità disponibili: nero

Prezzo consigliato: 28 euro Acquista ora

Down Below di Pretty Vulgar

Formula intensa con pigmenti neri lucenti. Contiene inoltre Myristoyl Pentapeptide 17 e la vitamina E per incentivare la crescita di nuove ciglia, idratarle, proteggerle e rinforzarle.

Ideale per: allungare e volumizzare le ciglia

Tonalità disponibili: nero

Prezzo consigliato: 20 euro Acquista ora