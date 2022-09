Half Lashes, come realizzare le ciglia a metà, il beauty trend di Tik Tok

Una nuova tendenza è stata avvistata su Tik Tok e sembra aver decisamente preso piede: dopo il fondotinta in acqua e altre trovate più o meno geniali, questa volta è il turno delle ciglia a metà. Le Half Lashes sono infatti il nuovo beauty trend da sperimentare per ottenere occhi da gatta con un semplice gesto.

Le Half Lashes hanno debuttato persino in passerella, dove sono state viste sulle modelle che hanno sfilato per Elie Saab. In questo caso erano abbinate a un trucco nude, accompagnate da un leggero gloss sulla palpebra mobile e un filo di rosa sulle labbra.

Questo piccolo escamotage di bellezza riesce a conferire in pochi gesti uno sguardo allungato verso l’alto e molto intenso. Tutto sta nell’applicazione precisa e metodica: le ciglia finte infatti vengono incollate solo sulla metà esterna della rima superiore.

Half Lashes, come si applicano le ciglia a metà?

Facile a dirsi, abbastanza semplice anche da fare, se si eseguono i passaggi con precisione:

Per preparare le ciglia pulite, è possibile usare un piegaciglia

Per prima cosa, bisogna tagliare le ciglia finte circa a metà con una forbicina di precisione. La parte che resta è quella più esterna, dove le ciglia sono anche più lunghe rispetto all’angolo interno dell’occhio.

le ciglia finte circa a metà con una forbicina di precisione. La parte che resta è quella più esterna, dove le ciglia sono anche più lunghe rispetto all’angolo interno dell’occhio. Successivamente si aggiunge un po’ di colla specifica per ciglia finte.

specifica per ciglia finte. Infine si applicano verso la parte esterna dell’occhio, in modo da allungare solo l’estremità dello sguardo.

Half Lashes, le alternative possibili

Per chi non ama particolarmente l’utilizzo delle ciglia finte e della colla necessaria per applicarle, si può provare a optare per quelle magnetiche, che permettono di rinunciare alla colla grazie a una banda magnetica che si “aggancia” al lato opposto delle ciglia finte. Anche in questo caso sarà necessario tagliarle per l’effetto “Half Lashes”, di conseguenza la tenuta potrebbe diminuire.

In commercio esistono anche le ciglia magnetiche che si applicano su uno speciale eyeliner capace di attirarle a sé, senza l’utilizzo di colla. In questo modo si ottimizzerà il make up, con un 2 in 1 degno di nota: eyeliner adesivo e ciglia finte abbinate.

Oppure è possibile ricreare l’effetto delle Half Lashes semplicemente con il mascara applicato a dovere. Bisognerà infatti armarsi di pazienza, mano ferma e applicare il prodotto solo sulle ciglia più esterne, concentrandosi particolarmente sull’angolo esterno dell’occhio e usando quando necessario la punta dello scovolino, per una maggiore precisione tra una ciglia e l’altra.

Half Lashes, come abbinare le ciglia a metà al trucco

Chiaramente, le Half Lashes portano tutta l’attenzione sullo sguardo, per questo per massimizzare la resa si può pensare di abbinare il “cat eye” appena ottenuto a uno specifico make up, pensato per esaltarle ancora di più.

Sì all’eyeliner, che delinea la rima dell’occhio coprendo l’attaccatura delle ciglia e sottolineando soprattutto la coda, con una linea immaginaria che va dall’angolo esterno dell’occhio verso la tempia.

Sì anche agli ombretti e al gioco del chiaroscuro realizzabile ad esempio con due sole tonalità: verso l’angolo interno dell’occhio è possibile usare un ombretto molto chiaro, mentre verso l’esterno si può scegliere uno più scuro, come il marrone o il nero, che donano profondità allo sguardo, allungandolo allo stesso tempo. Come sempre, anche in questo caso entra in gioco la teoria dei colori, secondo la quale il chiaro allarga e apre, lo scuro rimpicciolisce ma intensifica. La combinazione di chiaro e scuro regala così tridimensionalità allo sguardo.

E sulle labbra? La scelta spetta a voi: toni nude e color malva lasceranno il punto focale sugli occhi, mentre nuance più intense aiuteranno ad ottenere un effetto sicuramente magnetico e decisamente più importante.