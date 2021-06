Tutto sul mascara semipermanente (pro, contro e consigli)

Enfatizzare, volumizzare e valorizzare le ciglia naturali: come? Con il mascara semipermanente, un prodotto cosmetico che aiuta a ottenere ciglia folte, sempre perfette e lunghe.

La differenza rispetto al classico mascara? La sua lunga tenuta e l’intensa pigmentazione. Scopriamo come si applica e le varie tipologie disponibili nei migliori negozi online da acquistare immediatamente.

Com’è fatto il mascara semipermanente?

Considerato come il giusto ibrido tra il classico mascara usato quotidianamente e le extension ciglia, il mascara semipermanente è una pasta nera che si applica sulle ciglia, con l’apposito scovolino, per un effetto volumizzante e rinfoltente.

La sua formulazione permette una permanenza del colore sino a 3/4 settimane, ovvero fino al completo rinnovo naturale delle ciglia. Inoltre, è composto da ingredienti ipoallergenici e privi di formaldeide, il che rende il trattamento adatto a ogni tipo di epidermide, anche quella più delicata e soggetta ad allergie.

Insomma, un prodotto cosmetico miracoloso per uno sguardo XXL. I contro? Il prezzo, abbastanza elevato, e i suoi di applicazione, abbastanza lunghi.

Mascara semipermanente: come si applica

Scopriamo tutti gli step dell’applicazione del mascara semipermanente:

il mascara semipermanente deve essere preferibilmente applicato da un professionista su entrambe le ciglia, superiore e inferiore, con un rivestimento resistente che consente un’usura impermeabile fino a 30 giorni;

la durata del trattamento varia da 30 a 45 minuti . In questo lasso di tempo si applica un apposito nastro adesivo nella parte inferiore dell’occhio, in modo da coprire le ciglia inferiori così da non sporcarle e non appiccicarle a quelle superiori;

del trattamento varia da . In questo lasso di tempo si applica un apposito nastro adesivo nella parte inferiore dell’occhio, in modo da coprire le ciglia inferiori così da non sporcarle e non appiccicarle a quelle superiori; nella seconda fase, mantenendo le palpebre ben chiuse, l’estetista provvederà a pettinare le ciglia e una volta che saranno ben separate, applicherà il primer;

attraverso un piegaciglia classico o a caldo si piegano le ciglia, in modo da donare loro una piacevole curvatura;

si passa, dunque, all’applicazione del mascara colorato (la nuance viene scelta in base al proprio gusto personale). Attraverso un apposito strumento, viene steso il prodotto su ogni singola ciglia cercando di mantenere le ciglia ben separate tra loro;

si lascia, infine, agire il prodotto per almeno 20 minuti.

Le tipologie di mascara semipermanente

Sul mercato sono presenti diverse tipologie di mascara semipermanente che non prevedono un trattamento estetico professionale. La durata del colore, in questo caso, è più corta ma il risultato, seppur per qualche giorno, è lo stesso. A seconda poi dello stile di vita che si ha, si potrà scegliere il mascara ideale. Scopriamole:

mascara semipermanente tecnico : consigliato per chi pratica sport all’aria aperta;

: consigliato per chi pratica sport all’aria aperta; mascara semipermanente weekend : ha una resistenza long lasting e promette 72h di colore;

: ha una resistenza long lasting e promette 72h di colore; mascara semipermanente per accentuare le ciglia : formulato appositamente per essere privo di cera, questo tipo di mascara presenta un colore nero intenso. Rende le ciglia naturalmente folte e definite;

: formulato appositamente per essere privo di cera, questo tipo di mascara presenta un colore nero intenso. Rende le ciglia naturalmente folte e definite; mascara semipermanente waterproof : la soluzione ideale per le amanti della piscina e del mare perché risulta essere molto resistente all’acqua. La formula impermeabile rappresenta la sua caratteristica principale;

: la soluzione ideale per le amanti della piscina e del mare perché risulta essere molto resistente all’acqua. La formula impermeabile rappresenta la sua caratteristica principale; mascara semipermamente colorato: per un look originale e sbarazzino il mascara colorato risulta essere l’alternativa geniale al classico mascara nero. L’effetto ciglia finte è garantito.

Mascara semipermanente: vantaggi e svantaggi

Vantaggi

Uno dei vantaggi del mascara semipermanente è la sua impermeabilità . Risulta resistente all’acqua, al mare e alla piscina, quindi, una volta terminato il trattamento il colore non andrà via (per almeno 3 settimane).

è la sua . Risulta resistente all’acqua, al mare e alla piscina, quindi, una volta terminato il trattamento il colore non andrà via (per almeno 3 settimane). Effetto ultra potenziante . Per un risultato definito e uno sguardo ancora più intenso si può tranquillamente usare un mascara trasparente o il classico mascara nero dopo il trattamento.

. Per un risultato definito e uno sguardo ancora più intenso si può tranquillamente usare un mascara trasparente o il classico mascara nero dopo il trattamento. Risparmio di tempo . Per chi è sempre di corsa e non può dedicare il tempo necessario al make-up, il mascara semipermanente risulta la scelta migliore da fare.

. Per chi è sempre di corsa e non può dedicare il tempo necessario al make-up, il mascara semipermanente risulta la scelta migliore da fare. Ciglia più spesse. Il mascara fornisce alle ciglia un trattamento 3D, le ciglia sono visivamente più curvate e spesse. Spesso, può servire anche come trattamento complementare al trattamento di ispessimento delle ciglia.

Svantaggi

Uno degli svantaggi è la sensazione , nei primi giorni che seguono il trattamento, di sentire le ciglia un po’ secche e fragili e gli occhi leggermente asciutti. Per facilitare l’idratazione e prevenire il “disagio” è consigliato applicare uno strato di crema idratante sul contorno occhi e sulle palpebre alla sera prima di andare a letto.

è la , nei primi giorni che seguono il trattamento, di sentire le e gli occhi leggermente asciutti. Per facilitare l’idratazione e prevenire il “disagio” è consigliato applicare uno strato di crema idratante sul contorno occhi e sulle palpebre alla sera prima di andare a letto. Attenzione alle creme oleose e agli struccanti bifasici . Il rivestimento del mascara semipermanente si rompe quando si trova a contatto con l’olio, quindi si consiglia di utilizzare solo prodotti per gli occhi a base d’acqua ed evitare creme oleose intorno alla zona degli occhi e struccanti bifasici.

. Il rivestimento del mascara semipermanente si rompe quando si trova a contatto con l’olio, quindi si consiglia di utilizzare solo ed evitare creme oleose intorno alla zona degli occhi e struccanti bifasici. La rimozione del mascara semipermanente. A seconda dell’aspetto e della tenuta, si consiglia di rimuovere i residui di mascara dopo le 2-4 settimane con un gel apposito semplicemente massaggiandolo sulle ciglia dove e risciacquandolo con acqua.

Mascara semipermanente: i migliori e i prezzi

Il prezzo del trattamento può variare dai 50 ai 90 euro. Sicuramente costa più di un normale mascara acquistato in profumeria ma il risultato, ovviamente, non sarà lo stesso. Abbiamo selezionato alcuni tra i migliori mascara semipermanenti disponibili online garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo.

BareMinerals Strength & Length Serum-Infused Mascara – Black

Formulato con ingredienti nutrienti che fortificano, il mascara bareMinerals ha una formulazione completamente a base vegetale che sfrutta i poteri della natura per una finitura che è innegabilmente trasformata. Le ciglia sono sollevate e definite per una sensazione extra-lunga.

Prezzo consigliato: 20,45 euro Acquista ora

Diego Dalla Palma – Mascara Tecnico semipermanente Waterproof

Il mascara Diego Dalla Palma trasforma l’aspetto delle ciglia rendendole più intense, lunghe e ben separate. Grazie a una texture morbida e cremosa, la sua formula waterproof e semipermanente le riveste perfettamente una a una, mettendole in risalto con una tonalità nero intenso. Inoltre, il mascara è arricchito con oli naturali per rendere le ciglia più elastiche.

Prezzo consigliato: 20,45 euro – Acquista ora

The Volume Mascara Rich Pitch Black Mascara – Kevyn Aucoin

Un innovativo mascara con tubing technology creato dal Kevyn Aucoin, avvolge le ciglia dando loro lunghezza e volume, per un risultato naturale che dura tutto il giorno e si rimuove facilmente con l’acqua calda. Questo mascara volumizzante definisce le ciglia per aprire lo sguardo. La formula innovativa è infusa di pigmenti decisi e fibre volumizzanti per inspessire, separare e allungare all’infinito le ciglia.

Prezzo consigliato: 29,99 euro Acquista ora

Mascara semipermamente- Terrybly

Per ciglia subito più voluminose e sane, il rivoluzionario Terrybly Mascara presenta un cocktail di potenti ingredienti tra cui acido ialuronico, collagene, proteine vegetali e tecnologia di attivazione della crescita, così le ciglia appaiono più forti, più sane, più lunghe, più spesse e più volumizzate.

Prezzo consigliato: 37,50 euro Acquista ora

Lash Volumiser 38°C Mascara – Sensai

Un mascara miracoloso dalla formulazione Lash Volumising Film che avvolge le ciglia assicurando il massimo volume. Lo scovolino a tripla spirale cattura le ciglia una ad una, rivestendole e separandole per un effetto ventaglio. La formula originale 38°C di Sensai è resistente all’ umidità, all’acqua e al sebo e si risciacqua facilmente con acqua calda ad una temperatura intorno ai 38°C.

Prezzo consigliato: 37,95 euro Acquista ora