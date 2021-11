Harry Potter e la Pietra Filosofale compie 20 anni e in occasione di questo anniversario speciale il film verrà proiettato nuovamente nei cinema di tutta Italia dal 9 al 12 dicembre 2021. Il primo capitolo del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling debuttò sul grande schermo il 16 novembre del 2001 dando vita a una delle saghe che hanno avuto più successo nella storia del cinema.

Harry Potter è diventato negli anni un vero e proprio fenomeno culturale e vanta milioni di fan sparsi in tutto il mondo che a distanza di tutto questo tempo continuano ad aumentare. Per festeggiare questo ventesimo compleanno, oltre al ritorno nelle sale, sono previsti tanti eventi e lanci di nuovi prodotti e collezioni.

Il brand Benetton ha creato una collezione ispirata al Wizarding World e alle quattro case di Hogwarts. Per chi preferisce una visione home video la Warner Bros ha preparato un’edizione limitata Hogwarts Express, 25 dischi in vari formati, gadget, contenuti speciali e, ovvio, gli otto film. Anche la Mattel si è accodata alle celebrazioni con una versione di Pictionary Air dedicata al celebre maghetto.

Per i più piccoli, inoltre, è in arrivo l’imperdibile Harry Potter + Gioco da tavolo Dobble: un’edizione che include il Cofanetto DVD con gli 8 film e il gioco interamente dedicato al mondo della magia con le immagini di Harry Potter, Hermione e Ron, oltre a bacchette e creature magiche. Comunque si scelga di celebrare la ricorrenza, sarà un modo per tornare a vivere le emozioni di una saga senza tempo che ha incantato milioni di persone tanto che oggi l’Harry Potter Fan Club ufficiale conta oltre 37 milioni di membri.