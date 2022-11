Holo nails: 5 smalti per unghie olografiche che brillano senza sole

Con la definizione inglse “Holo nails” si indicano le unghie olografiche, una nail art molto particolare che di tanto in tanto torna a farsi vedere. È il caso proprio del 2022, in cui le holo nails sono tornate a popolare le mani di influencer e beauty guru. L’effetto finale somiglia a quello di uno specchio che restituisce quasi tutti i colori dell’arcobaleno a seconda di come vengono illuminate dalla luce.

Sono unghie estremamente brillanti che di fatto sono visibili sia al buio che alla luce diretta del sole, grazie alle microparticelle cangianti contenute nelle vernici. È possibile realizzare le Holo nails sia su unghie naturali che su quelle ricostruite con gel. Servono smalti, top coat olografici oppure micro polveri cangianti da spennellare sulle unghie adatti, in base alle circostanze.

Holo nails: quali smalti acquistare per unghie

I prodotti più all’avanguardia riescono praticamente in una sola passata a restituire unghie olografiche impeccabili. Queste vernici complete rendono il loro utilizzo più semplice anche in contesti fai da te. Vediamo insieme le alternative disponibili e quali prodotti acquistare per Holo nails perfette e brillanti in una sola passata.

Nails Inc. – Glowins Somewherr Nail Polish

Questo smalto di Nails Inc è composto dal 73% da ingredienti di origine vegetale ed è ricco di perle iridescenti che riescono a illuminare le unghie già dalla prima passata. Ideale da stendere su unghie naturali. È a lunga durata, cruelty free e non solo: per ogni acquisto il brand si impegna a donare una parte del ricavato alla Rainforest Trust.

Gabriella Salvete – Longlasting Enamel

Questa linea di smalti olografici di Gabriella Salvete è disponibilie in diverse varianti, si va dalla classica “Lemonade” n. 37 ad altre nuance olografiche cromate, come la “Amethyst” n.12 o la “Nude Pink” n. 39. L’effetto multidimensionale cambia colore a ogni piccolo movimento delle unghie. Il pennellino è ergonomico e l’asciugatura è rapida. Copre perfettamente fin dalla prima passata. Contiene, infine, una speciale resina che assicura un’elevata durata dello smalto.

Ownest – Nail Polish Laser

Ownest Nail Polish laser Smalto pronto per essere steso e regalare in una sola passata l'effetto olografico, per creare le cosiddette Holo nails 12 € su Amazon Pro effetto olografico Contro Nessuno

Questo smalto olografico brilla sia sotto la luce del sole che al buio. È facile da applicare e crea meravigliosi disegni sulle unghie. È realizzato con pigmenti olografici. Il finish è lucido e brillante ed è realizzato con ingredienti cruelty free.

Chanel – Le Vernis Perle Burgundy

La tonalità 891 degli iconici smalti di Chanel regala un effetto olografico tendente al bordeaux, o meglio al borgogna. Ultra brillante e molto resistente, regala un effetto olografico omogeneo, in perfetta tonalità con il periodo natalizio, ormai alle porte.

Born Pretty – Nail Art Glimmer Chameleon

BORN PRETTY 4 smalti olografici Set di 4 boccette di smalto per creare unghie olografiche e cangianti 16 € su Amazon Pro 4 smalti per confezione Contro Nessuno

Questo set di smalti offre tutto ciò che serve per le Holo nails. 4 tonalità diverse di smalto olografico. Vanno dal bianco al verde e l’azzurro, passando per sfumature di viola e di blu. Il colore, una volta steso sulle unghie, appare ricco e brillante, e cambia sfumature in base alla luce. È possibile utilizzare questi smalti per l’intera manicure oppure con stampi per creare disegni grafici a contrasto su una base neutra, e impiegarli così nelle le nail art più creative.