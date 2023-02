I migliori balsamo labbra effetto plumping e/o a ph reagente del 2023

I balsamo labbra sono una parte importante della routine di bellezza. Aiutano a mantenere le labbra idratate e morbide. Negli ultimi anni, alcune case cosmetiche hanno lanciato nuove linee di prodotti, sia con un effetto plumping che quelli a pH reagente.

L’Effetto Plumping nei prodotti per le labbra

Con “effetto plumping” si intende un modo per dare volume alle labbra più sottili. Alcuni balsami labbra contengono principi attivi come:

Acido ialuronico: è un ingrediente naturale che può aiutare a mantenere la pelle idratata e levigata, combatte anche la comparsa di linee sottili e rughe.

Mentolo: è noto per le sue proprietà rinfrescanti, ed è in grado di aiutare a stimolare i sensi e il flusso sanguigno.

Estratto di peperoncino: è un potente antiossidante che può aiutare a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi, e può anche aiutare a stimolare la circolazione sanguigna.

Caffeina: è un ingrediente, dal punto di vista cosmetico, dai mille usi e che può essere utilizzato per rimpolpare la pelle e stimolarne la vitalità. La sua azione è dovuta all’effetto stimolante che ha sul sistema nervoso e sui vasi sanguigni, aiutando i tessuti a ricevere più ossigeno, nutrienti e acqua. Può anche prevenire l’invecchiamento precoce della pelle, aiutando a minimizzare l’aspetto di linee sottili e rughe.

Questi e altri ingredienti simili, stimolano soprattutto la circolazione, aumentando il volume delle labbra per un determinato periodo di tempo. I balsami con l’effetto plumping sono ideali per chi vuole ottenere una maggiore definizione delle labbra. Sono sostanze ideali per la cosmetica perché, quando usati correttamente e nelle giuste dosi, aiutano a mantenere un certo tono della pelle.

Balsami labbra con effetto plumping da acquistare

Uno dei migliori in questo settore è il Plump My Lips di Diego Dalla Palma. Si tratta di un balsamo a lunga tenuta, che regala un effetto istantaneo di labbra più piene e levigate. È stato progettato con un applicatore soft-touch permette una stesura facile ed estremamente confortevole

Un altro prodotto che vale la pena considerare è il Lip Gloss Spicy Plumper di Astra. Nella sua formula è stato inserito l’estratto di peperoncino, la caffeina e lo zenzero. Agisce già dopo pochi minuti dall’applicazione, esaltando il colore naturale delle labbra con una delicata sfumatura rosata. Ha una texture morbida e fondente, che si stende in modo semplice sulle labbra. I suoi ingredienti selezionati stimolano il microcircolo. All’inizio, infatti, si percepisce una leggerissima e temporanea sensazione di pizzicore, accompagnata un evidente incremento del volume delle labbra.

I balsamo labbra a pH reagente

I balsami labbra con una reazione di PH sono un’altra interessante innovazione del settore. Questi cosmetici contengono un ingrediente che reagisce al pH della pelle, cambiando colore nel momento in cui viene a contatto con le labbra. Questa reazione è dovuta a ingredienti e coloranti termo-reattivi contenuti nella formula dei prodotti.

Balsami labbra a pH reagente, quali provare

Uno dei migliori balsami labbra con reazione di PH in commercio è il Space Glow color-changing lipstick di Essence. La sua formula è ricca di ingredienti idratanti ma non solo: è infatti in grado di reagire al pH della pelle, regalando istantaneamente una leggera colorazione rosata.

Un altro prodotto da provare è sicuramente il balsamo labbra targato Sephora, che grazie alla sua formula reagente rivela il colore rosato più adatto alle nostre labbra e ne ravviva il tono. Riesce ad idratare le labbra fino a 8 ore dalla sua prima applicazione.