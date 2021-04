Crema contorno occhi alla caffeina (sgonfiante e anti occhiaie)

Se si è in cerca di una scusa in più per non rinunciare alla propria dose di caffè quotidiana, da oggi c’è un valido motivo per assumerlo anche in forma diversa da quella liquida. Le conferme arrivano dai più grandi esperti in materia di bellezza e skincare. Le proprietà della caffeina non si limitano solo a rappresentare una carica di energia giornaliera: è stato dimostrato come essa sappia agire anche come antinfiammatorio e come anti rughe. Ecco perché una buona crema contorno occhi alla caffeina potrebbe essere proprio quello di cui il nostro viso ha bisogno in questo periodo dell’anno.

Perché proprio la caffeina?

La caffeina è un elemento ricco di antiossidanti e questo significa che può essere impiegata in formulazioni cosmetiche utili a combattere i danni dei raggi UV. Nei periodi dell’anno in cui temperatura e umidità cambiano repentinamente (vedi le stagioni di transizione o ambienti al chiuso con condizionatori) la pelle lavora più del solito per mantenere il suo stato di idratazione, rendendo visibili i segni di questo affaticamento.

L’area intorno agli occhi è la zona dove la pelle è più sottile, di conseguenza aumenta notevolmente la sua sensibilità agli agenti esterni e allo stress ossidativo. La stanchezza fisica o un’alimentazione ricca di sale possono aumentare la ritenzione dei liquidi persino nell’area intorno agli occhi e la caffeina è utile anche per sgonfiare le occhiaie e migliorare la circolazione sanguigna.

Benefici e proprietà della caffeina

Ricapitolando, ecco i principali benefici della caffeina nelle preparazioni cosmetiche:

aiuta a combattere occhiaie e gonfiori causati dalla ritenzione dei liquidi;

causati dalla ritenzione dei liquidi; migliora la microcircolazione sanguigna;

sanguigna; è ricca di antiossidanti e protegge quindi dai radicali liberi.

I caffè poi, non sono tutti uguali: i chicchi di caffè verde ad esempio sono ricchi di aminoacidi, che possono contribuire alla produzione di elastina e collagene.

Dermatologi specializzati spiegano su Real Simple come quella compiuta dalla caffeina sia una sorta di azione d’urto che agisce istantaneamente, ecco perché la costanza nell’applicazione della crema che la contiene può fare la differenza su tempi più lunghi. Un buon contorno occhi andrebbe applicato due volte al giorno, mattina e sera. Provare per credere.

I consigli per l’applicazione del contorno occhi alla caffeina

Vediamo alcune dritte che vi consentiranno di sfruttare al meglio le formulazioni di prodotti a base di caffeina:

conservate la crema in frigo : gli specialisti ne sono certi, per un’azione ancora più impattante è consigliato tenere la crema per il contorno occhi in frigorifero, l’applicazione alla mattina rappresenterà una ventata fresca di energia;

: gli specialisti ne sono certi, per un’azione ancora più impattante è consigliato tenere la crema per il contorno occhi in frigorifero, l’applicazione alla mattina rappresenterà una ventata fresca di energia; fate attenzione all’applicazione: la crema occhi va picchiettata con la punta delle dita e non strofinata. Sarà ancora più efficace e si eviterà di compromettere il contorno occhi con un eccessivo sfregamento dei tessuti.

I migliori contorni occhi alla caffeina

Ecco una lista di alcuni dei migliori contorni occhi a base di caffeina pronti da acquistare e provare subito.

The Inkey List – Caffeine

Siero specifico per attenuare borse e occhiaie. La sua preparazione agisce come antiossidante e antinfiammatorio. È adatto a tutti tutti i tipi di pelle ed è senza parabeni e profumo.

Disponibile su Sephora a 10,50 euro Acquista ora

The Ordinary – Soluzione alla Caffeina 5%

Un siero leggero con un’alta concentrazione di caffeina e un prezioso derivato delle foglie di tè verde. Non contiene ingredienti di origine animale.

Disponibile su Sephora a 7,90 euro Acquista ora

Revolution – Siero per il contorno occhi – Soluzione con 5% caffeina + acido ialuronico

Siero per contorno occhi che aiuta a ridurre la comparsa delle occhiaie e ad intervenire sull’aspetto del gonfiore sotto gli occhi. Contiene la caffeina per aiutare a diminuire il gonfiore e a schiarire i segni delle occhiaie. L’aggiunta dell’acido ialuronico contribuisce a rimpolpare le rughe sottili causate dalla disidratazione.

Disponibile su Douglas 6,99 euro Acquista ora

Murad – Essential-C Eye Cream SPF15 Trattamento Occhi

È una crema che aiuta a prevenire i danni causati dall’esposizione solare con SPF 15 e grazie all’estratto di caffeina migliora la circolazione. Aiuta inoltre a stimolare nuova produzione di collagene, attenuando i segni del tempo.

Disponibile su Douglas a 86 euro Acquista ora