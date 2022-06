Gym Lips mania: come avere labbra più pronunciate senza ricorrere ai filler

Arriva direttamente da TikTok l’ultima mania in tema di make up: si tratta delle Gym Lips, che a giudicare dal nome potrebbe invitare a “mandare in palestra” le labbra: non è ovviamente così, anche se questa tecnica potrebbe far rimandare la seduta per il filler per qualche tempo. Scopriamo insieme nel dettaglio la nuova tendenza che conta decine di migliaia di visualizzazioni sui social.

Sono numerose le tecniche make up che si concentrano proprio sul dare più volume alle labbra e quella delle Gym Lips fa parte di queste. Le labbra carnose alla Angelina Jolie sono da decenni le più desiderate in assoluto e per questo influencer e make up artist sfoderano di tanto in tanto nuove tecniche per ottenere labbra più carnose.

Le Gym Lips sono labbra sapientemente truccate con una tecnica precisa seppur semplice, che riesce con pochi gesti a dare un aspetto più voluminoso e pieno. Come si effettua quindi questo tipo di trucco che riesce a dare l’illusione di “una taglia in più” alla bocca?

Partiamo dagli strumenti necessari per applicare la tecnica delle Gym Lips:

Matita labbra dello stesso colore della nostra bocca, da scegliere con cura in base a colore e sottotono (caldo o freddo)

labbra dello stesso colore della nostra bocca, da con cura in base a colore e (caldo o freddo) Lucidalabbra cremoso o liquido, rigorosamente trasparente, va bene anche un balsamo labbra.

Come trovare la matita labbra del nostro colore?

Prima di tutto va osservato con attenzione il colore delle nostre labbra e il sottotono della pelle. È caldo o freddo? I rossetti che ci stanno meglio tendono ad essere rossi aranciati oppure sono colori freddi e che quindi contengono una punta di blu che li “raffredda”? La matita labbra segue le stesse regole e gioca un ruolo fondamentale: una volta individuata avremo davvero trovato un accessorio make up da tenere stretto e sempre pronto nella nostra trousse.

Gym Lips, come si realizza il make up più in voga del momento

Mettere in pratica questa tecnica diventata virale sui social è piuttosto semplice, basta avere un po’ di dimestichezza con il make up di base:

Per prima cosa si effettua il contorno delle labbra con un leggero overlining: significa disegnare il bordo delle labbra di qualche millimetro oltre il confine “naturale”: usando una matita dello stesso colore lo stacco sarà praticamente invisibile.

delle labbra con un leggero overlining: significa disegnare il bordo delle labbra di qualche millimetro oltre il confine “naturale”: usando una matita dello stesso colore lo stacco sarà praticamente invisibile. Subito dopo si sfuma la matita direttamente col dito, passando delicatamente il polpastrello sulle labbra

la matita direttamente col dito, passando delicatamente il polpastrello sulle labbra Successivamente si passa un velo di lip gloss sulle labbra, anche con le dita, e il gioco è fatto.

Il balsamo per le labbra leggermente lucido donerà maggiore tridimensionalità e volume, mentre la matita dello stesso colore delle labbra darà la sensazione di labbra più grandi e turgide.

Gym Lips, pro e contro

Questa tecnica make up, se effettuata come da prassi, riesce davvero a donare più volume alle labbra. Di fondamentale importanza è scegliere la giusta tonalità di matita, che deve essere il più possibile vicina al colore naturale della bocca. Solo in questo modo l’overlining risulterà armonioso e impercettibile.

Tuttavia, si tratta solo di un escamotage e naturalmente di un effetto ottico. In più, se si usano prodotti poco pigmentati e/o poco resistenti, sarà necessario ritoccare il make up di tanto in tanto durante la giornata. Se quindi si è alla ricerca di un risultato duraturo, chiaramente bisogna guardare ad altri rimedi sicuramente più invasivi e permanenti.

Le Gym Lips possono comunque rimanere un valido rimedio da usare davanti allo specchio per capire – prima di ricorrere al filler o alla chirurgia – come staremmo con delle labbra più voluminose.