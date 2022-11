La frangetta di Federica Pellegrini e Ambra Angiolini è il trend autunno 2022

Con l’arrivo dell’inverno mediamente torna anche la voglia di frangetta: non è infatti una novità che in questa stagione molte persone vogliano cambiare look con un taglio netto davanti. Sarà anche per la peculiarità del taglio (che richiede almeno un minimo di impegno per la piega) che dall’autunno in poi torna a farsi vedere la frangetta. In estate, infatti, generalmente si tende a scegliere un taglio che possa stare bene anche da spettinati e con i capelli asciugati al sole.

Ora che però l’estate si accinge a diventare un lontano ricordo, torna il momento della frangia: Federica Pellegrini e Ambra Angiolini ci mostrano, attraverso la loro scelta in fatto di capelli, quale sarà il trend dell’autunno 2022. Sia l’ex campionessa di nuovo che la conduttrice al momento impegnata con X Factor hanno infatti optato per un look estremamente personalizzato, scegliendo per loro la frangetta.

Trend capelli autunno 2022: il nuovo look di Federica Pellegrini

Osserviamole entrambe nel dettaglio: Nel corso degli anni, Federica Pellegrini ci ha abituato a diversi look, sfoggiati prontamente sul trampolino della piscina e sui gradini più alti dei podi del mondo. Dai capelli lunghi di quando era poco più che un’adolescente al caschetto anni ‘90, dal carrè più classico alle onde morbide per il matrimonio con Matteo Giunta.

Oggi Federica è apparsa sui social con un caschetto leggermente più corto del solito che finisce all’altezza della mandibola e una frangia anch’essa corta. La sua è quella chiamata “dentelé”. Si tratta di una frangetta corta e più stretta al centro, sfilata in modo irregolare e che ai lati ricorda la curtain bangs, ovvero la frangia a tendina.

Generalmente, gli hairstylist la consigliano a chi possiede un viso tondo che ha bisogno di ammorbidire e affinare proprio le rotondità del volto. È un taglio che sposta il punto focale sugli occhi, là dove la frangia si interrompe per dare spazio allo sguardo.

Autunno 2022: la frangetta di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini, impegnata nel ruolo di giudice dietro il bancone di X Factor, da qualche anno ha deciso di tenersi ben stretto il suo taglio di capelli con cui sembra aver trovato grande armonia. La lunghezza è media e supera le spalle, dietro i capelli appaiono pieni con un taglio netto e corposo.

Davanti, una frangetta sfilacciata e spettinata incornicia il viso e valorizza gli occhi scuri e profondi, aprendosi leggermente dal centro della fronte verso i lati. Il colore è un castano morbido e caldo che fa brillare l’incarnato di Ambra. Come spesso accade, la frangia rende i tratti del viso più gentili e sbarazzini, agendo come un “anti age naturale”. È risaputo infatti che la frangia tende a far sembrare più giovani di quel che si è, infantilizzando leggermente i tratti. Il risultato per Ambra è un look che sposa appieno i suoi lineamenti e li valorizza, caratterizzando il suo look e la sua immagine senza forzature.

Questi risultati sono possibili grazie alla versatilità della frangia, che ci insegna quanto la personalizzazione in base al viso possa davvero fare la differenza. L’effetto è ben visibile sia su Federica Pellegrini che su Ambra Angiolini: due visi completamente diversi ma ugualmente valorizzati grazie a un taglio personalizzato e calibrato a dovere, rispettando colori e forme del viso.