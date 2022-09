Le parole di Federica Pellegrini sulla maternità

Da regina del red carpet di Venezia 79 a regina di una famiglia che non vede l’ora di allargare. La prima intervista dopo le nozze con Matteo Giunta ci regala l’immagine di una Federica Pellegrini diversa, emozionata e proiettata in un futuro dove la parola desiderio fa rima con maternità. L’ex nuotatrice si racconta a cuore aperto al settimanale Sette del Corriere della Sera. Con la sincerità alle quale ci ha abituato durante la lunga carriera sportiva, afferma di avere un unico, grande desiderio da realizzare al più presto: diventare mamma.

Federica Pellegrini ha raccontato che l’idea di allargare la famiglia era nell’aria già da tempo ma che adesso, a poche settimane dalle nozze, sta diventando sempre più reale. Il desiderio della Divina, il soprannome con cui l’hanno ribattezzata i suoi fan, è quello di sentire cosa si prova ad avere un figlio nella pancia e di capire cos’è quella connessione intima di cui parlano tutte le neomamme. Lei e Matteo Giunta vorrebbero più di un figlio ma al momento “ci accontentiamo di vedere come va con uno”. La donna aggiunge di aver posto soltanto una condizione riguardo la futura gravidanza.

Non prima del matrimonio “perché devo bere”, questa è stata l’unica divertente obiezione che Pellegrini ha sollevato riguardo la futura gravidanza. Sono lontani i tempi in cui l’ex nuotatrice appariva triste e distante dopo l’addio al nuoto. L’atleta ha confessato di aver provato una sensazione di smarrimento e di aver temuto il peggio ma in realtà, dopo tanti anni, “è stata una liberazione”. Merito anche di Giunta, il suo preparatore atletico nonché cugino di Filippo Magnini, ex storico della donna. I due sono convolati a nozze il 27 agosto scorso a Venezia.