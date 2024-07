La mappa dell'acne: perché i brufoli escono sempre in questi punti

L’acne è una condizione cutanea frustrante e spesso misteriosa che affligge molte persone. Per capire meglio il motivo per cui i brufoli tendono a comparire sempre negli stessi punti del viso, possiamo ricorrere alla “mappa dell’acne” stilata da alcuni esperti. Questa teoria suggerisce che le aree specifiche del viso in cui compare l’acne possano essere indicative di problemi interni del corpo, come squilibri ormonali o problemi digestivi.

Le sopracciglia

I brufoli lungo la linea delle sopracciglia possono essere causati da residui di trucco come matita per sopracciglia e correttore, che non vengono rimossi correttamente. Anche la ceretta può infiammare questa area. Gli sbalzi ormonali durante la pubertà o squilibri ormonali in generale possono anche provocare sfoghi in questa zona.

Quest’area è ricca di ghiandole sebacee e può essere colpita da eccessiva produzione di sebo, specialmente durante i cambiamenti ormonali come la gravidanza o la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS). Bere molta acqua e monitorare la salute della cistifellea può aiutare a ridurre i brufoli in questa zona.

Fronte e tempie

La fronte è spesso afflitta da acne a causa dei prodotti per capelli come shampoo, balsami e spray. Anche problemi di digestione, disidratazione e consumo eccessivo di cibo spazzatura possono contribuire. Lo stress e le irregolarità del sistema nervoso, che aumentano il cortisolo, insieme a una dieta povera e a un sonno insufficiente, possono peggiorare la situazione. Anche le tempie sono zone soggette all’acne a causa dei prodotti per capelli e della sporcizia che ostruiscono i pori.

Guance e naso

Le guance sono spesso colpite a causa di federe sporche e cellulari non puliti, che trasferiscono batteri sul viso. Anche l’uso di spugne e pennelli per il trucco sporchi contribuisce. La parte superiore delle guance è collegata ai polmoni, mentre quella inferiore alla bocca. Condizioni come gengivite, fumo, alitosi e bronchite possono manifestarsi con l’acne sulle guance.

Il naso è una zona che può riflettere problemi di circolazione sanguigna, digestione e pressione alta. Anche i problemi cardiaci possono manifestarsi come acne in questa area. L’uso di fondotinta o cipria minerale senza lavare regolarmente spugne e pennelli può peggiorare la situazione. A livello digestivo, i cibi piccanti possono anche causare brufoli sulle narici.

Linea della mascella

Secondo gli esperti, i problemi di malassorbimento dei nutrienti, l’eccesso di cibo e i disturbi del fegato possono apparire lungo la linea della mascella. Un’alimentazione sana e l’eliminazione di cibi infiammatori come glutine, latticini, caffeina e zucchero possono aiutare a prevenire l’acne in questa zona. Anche un aumento degli estrogeni può causare keloidi, brufoli che non si possono schiacciare, intorno alla mascella.

Mento e collo

I brufoli sul mento sono collegati all’intestino. Problemi di digestione di specifici alimenti, così come l’alcol e la caffeina, che possono portare a disidratazione, possono causare acne in questa zona.

Il collo può essere soggetto ad acne a causa di problemi al fegato, alti livelli di progesterone e disturbi ovarici. L’iperpigmentazione durante la gravidanza e l’esposizione al sole possono anche influenzare quest’area, insieme a reazioni infiammatorie a detergenti, federe o allergie agli animali.

Conoscere le cause specifiche dell’acne in diverse aree del viso può aiutare a individuare i problemi interni e a trovare soluzioni più mirate.