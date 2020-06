Cipria: a cosa serve, come si mette e i consigli per scegliere quella giusta

La cipria svolge anche altre funzioni, tanto che ne esistono tipologie diverse, adatte a tutte le necessità. Vediamo meglio a cosa serve, come scegliere la più adatta, come si applica e i prodotti migliori disponibili online.

A cosa serve la cipria?

La cipria è uno tra i principali elementi del make-up, infatti, insieme al fondotinta, viene usato alla base della maggior parte dei trucchi per uniformare la pelle. A seconda della conformazione e delle esigenze di chi la usa, la cipria può assumere diverse funzioni. Inoltre, si adatta bene ad ogni stile, perché si può applicare sia su un make-up più completo e deciso, ma anche con un trucco più naturale.

La cipria serve quindi a:

Uniformare l’incarnato del viso, in particolare schiarendolo;

del viso, in particolare schiarendolo; Compattare il fondotinta o il correttore, se applicati, in modo da rendere la tonalità più omogenea;

il fondotinta o il correttore, se applicati, in modo da rendere la tonalità più omogenea; Fissare il trucco che si applica precedentemente, che può essere fondotinta o ombretto, o altro;

che si applica precedentemente, che può essere fondotinta o ombretto, o altro; Opacizzare la pelle , specialmente quando si usano trucchi liquidi o si ha la pelle naturalmente lucida;

, specialmente quando si usano trucchi liquidi o si ha la pelle naturalmente lucida; Evitare che il trucco finisca nelle pieghe naturali della pelle, come quelle delle palpebre o intorno alla bocca;

naturali della pelle, come quelle delle palpebre o intorno alla bocca; Illuminare l’incarnato;

l’incarnato; Correggere rossori, discromie o pori dilatati;

rossori, discromie o pori dilatati; Alcune ciprie sono realizzate per proteggere anche dai raggi del sole, con funzione al contempo abbronzante e protettiva.

Tipologie di cipria

Come abbiamo visto, la cipria è un prodotto estremamente versatile, che può servire come ritocco per fissare il trucco, oppure per coprire e correggere eventuali inestetismi. Per questo motivo, in commercio esistono diverse tipologie di cipria, realizzate per qualsiasi tipo di necessità e bisogno.

Grazie all’ampia disponibilità, è bene conoscere la cipria più adatta al proprio viso e all’uso che se ne vuole fare, per scegliere la migliore.

1. Opacizzante

La cipria opacizzante è una delle più comuni, che svolge la funzione di fissare il trucco e opacizzare la pelle, specialmente quella più lucida. Si può usare su tutto il viso, ma anche su alcune zone che risultano lucide come la zona T di fronte e naso, o il mento. L’effetto è molto efficace, dal momento che riesce a nascondere anche punti neri e pori dilatati, ma non troppo coprente.

In questo modo si ottiene un risultato omogeneo e naturale, evitando l’effetto cerone. Le ciprie opacizzanti hanno una colorazione, pertanto è bene scegliere quella più simile al proprio incarnato, in modo da ottenere un look naturale e un trucco che non si vede.

2. Illuminante

La cipria illuminante è altrettanto comune, poiché è un’ottima soluzione per dare luce al viso. I prodotti illuminanti servono proprio a risaltare le zone naturalmente colpite dalla luce, in modo da creare un effetto naturale ridando vita alla pelle, quando magari risulta spenta dal fondotinta o dal primer. Per garantire l’effetto luminoso, questo tipo di cipria contiene sostanze illuminanti come le microperle, che creano riflessi e punti luce, da usare non solo sul viso ma anche sul corpo.

3. Coprente

La cipria coprente si trova in forma compatta, e può essere anche leggermente correttiva. Si tratta di una cipria che svolge la funzione di uniformare l’incarnato coprendo la pelle, ed è per questo adatta al posto ad esempio di fondotinta o terra, per un effetto meno artificiale. È molto comoda da usare sia con un trucco a lunga durata, sia per eventuali ritocchi durante la giornata, perché è più facile da trasportare e non rende la pelle lucida.

4. Trasparente

La cipria in polvere trasparente serve per fissare il trucco del viso, senza coprire. Si chiama trasparente infatti proprio perché non presenta alcuna colorazione, ed è solitamente bianca o di colorazioni molto tenui che non alterano la pigmentazione della pelle. È la cipria più usata in ambiente professionale dai make-up artist, poiché si adatta bene a trucchi più articolati e che devono durare a lungo.

5. Colorata

La cipria colorata, al contrario di quella trasparente, si presenta con diverse tonalità, e deve essere scelta facendo attenzione al proprio incarnato. Si tratta di una cipria correttiva, poiché a seconda del colore aiuta a nascondere discromie e rossori. Si trova nelle sfumature tipiche del correttore, quindi, seguendo la regola dei colori, la cipria dalle tonalità verdi cancella i rossori, quella rosa illumina gli incarnati spenti, quella dai colori aranciati contrasta il blu-violaceo delle occhiaie.

6. Minerale

La cipria minerale è realizzata con sostanze di origine minerale e dunque completamente naturali. È principalmente composta da pietre o terre minerali micronizzate in grado di uniformare e illuminare la pelle con un risultato molto più naturale e fresco. Inoltre, ha una texture molto leggera, quasi impalpabile, e per questo non ostruisce né evidenzia i pori, e allo stesso tempo fa respirare la pelle.

Cipria compatta o in polvere: quale usare?

Oltre alle tipologie di cipria che abbiamo visto, esiste un’ulteriore distinzione tra cipria compatta e libera in polvere. La differenza principale sta nel modo in cui si presentano: la cipria compatta è più solida e amalgamata, mentre quella in polvere ha una texture più impalpabile e leggera. I due prodotti si differenziano anche per la funzione e l’utilizzo.

La cipria compatta è sicuramente più coprente e correttiva, oltre che solitamente più opaca. Adatta alla pelle lucida o grassa, per uniformare l’incarnato. Inoltre, è ottima da usare per i ritocchi, anche fuori casa, poiché è facilmente spalmabile grazie alla spugnetta che di solito si trova inclusa nella confezione, o in ogni caso reperibile senza problemi. La cipria va applicata solamente sulle aree interessate, come la zona T, e non su tutto il viso.

La cipria compatta è molto comoda, ma presenta un problema che quella in polvere non ha, ovvero, può cadere e rompersi sbriciolandosi. Esiste un metodo per ricompattare la cipria, che si può usare anche per la terra o il blush. Basta infatti riunire i residui nel contenitore e coprirli con la pellicola trasparente. Bisogna poi sbriciolare tutta la cipria creando una polvere, aggiungere 10 gocce circa di alcol etilico denaturato e lasciar riposare una notte. Il composto diventa così compatto e l’alcol è evaporato completamente.

La cipria libera in polvere invece è lo strumento ideale per fissare il trucco, illuminare il volto e ottenere un effetto a lunga durata, oltre che più naturale e leggero. Ottima quindi da usare al termine di un make-up relativamente semplice. Ma anche applicata dopo ogni passaggio di un trucco più articolato. La cipria in polvere trasparente è perfetta per chi vuole un velo fissante ma non coprente, mentre quella illuminante o con tonalità chiare permette di donare colorito e luce al viso.

Come scegliere il colore della cipria

La cipria ha quasi sempre una tonalità di colore, più o meno chiara. Pertanto è fondamentale scegliere la nuance più adatta al proprio incarnato, poiché non deve pigmentare la pelle del viso, ma risaltare il tono naturale. Come abbiamo già visto, un primo passo è comprendere l’utilizzo desiderato della cipria: se non si vuole dare alcun colore, quella trasparente è la decisione migliore, mentre se si vuole correggere alcune discromie, esiste la cipria colorata.

Successivamente è necessario trovare il colore giusto, che si trova a seconda della categoria di tonalità dell’incarnato. Per farlo bisogna valutare se la propria pelle ha una tonalità chiara, media o scura. Per pelli chiare le nuance indicate sono quelle color avorio, per pelli medie le tonalità rosate, per un incarnato più scuro invece la cipria con sfumature beige.

Infine, può aiutare l’individuazione della cipria giusta anche il sottotono della pelle, ovvero se questa tende a tonalità fredde o chiare. In pratica, se solitamente la nostra carnagione si sposa meglio con colori freddi, ad esempio il blu o il viola, oppure con colori caldi, quindi giallo, rosso, ecc. Nel primo caso, la cipria più adatta è quella con tonalità rosate, mentre nel secondo caso con sfumature beige.

Cipria: attenzione all’INCI

Durante la scelta della cipria da acquistare, così come per qualsiasi altro elemento del make-up, è importante leggere correttamente la tabella inci. Si tratta infatti della lista degli ingredienti contenuti nel prodotto, e aiuta a valutare se una cipria è più o meno naturale, e di conseguenza se fa più o meno bene alla pelle. Solitamente infatti i prodotti biologici o naturali sono da preferire, poiché non contengono sostanze chimiche o artificiali che non fanno respirare correttamente la pelle del viso.

In particolare, nella scelta della cipria è bene fare attenzione che non contenga siliconi, sostanze usate spesso nella cosmetica per dare una texture più morbida ai prodotti. Ma che tuttavia coprono troppo la pelle, ostruendo i pori e causando anche inestetismi ed eccesso di sebo. Esistono in commercio diversi prodotti naturali che contengono al posto dei siliconi sostanze assorbenti e opacizzanti in modo naturale, come amido di riso, caolino, mica o silica, in grado di lasciar respirare la pelle perché polveri più leggere e fresche.

Come applicare la cipria

Per sapere come applicare correttamente la cipria, è importante innanzitutto comprendere che, nella grande maggioranza dei casi, non va stesa su tutto il viso, ma solamente sulle zone interessate. Si tratta specificatamente della zona T, delle guance, del mento, dei lati di naso e bocca. Per l’applicazione non sono necessari molti strumenti, bastano infatti:

Cipria in polvere o compatta, trasparente o colorata , a seconda delle esigenze come abbiamo visto nei paragrafi precedenti;

, a seconda delle esigenze come abbiamo visto nei paragrafi precedenti; Spugnetta o piumino in velluto;

Pennelli per il trucco, non necessari ma che si possono usare in alternativa o in aiuto al piumino. L’effetto con il pennello sarà più trasparente e leggero rispetto al piumino, poiché stende maggiormente il prodotto che risulta così meno coprente.

Una volta preparati gli strumenti, l’applicazione della cipria è molto semplice, basta conoscere quando e dove metterla, seguendo un facile procedimento:

La cipria va applicata alla fine del make-up, di conseguenza come prima cosa è necessario applicare il trucco desiderato. Può essere solamente un primer, oppure fondotinta, terra, ombretto, prodotto illuminante e anche il blush, che serve a dare colorito al viso, ma dura meno della cipria; Successivamente si sceglie lo strumento più adatto. Il pennello va bene per stendere maggiormente la cipria, specialmente quella in polvere, e permette di avere un effetto più preciso e naturale. Il piumino in velluto invece garantisce un risultato più opacizzato e polveroso. Con la cipria compatta, un ottimo risultato si ottiene invece con una spugnetta umida; La cipria non va applicata su tutto il viso, come accade invece con altri prodotti, ma solo su alcune aree. In particolare, se si vuole opacizzare una pelle lucida, si stende sulla zona T, sul mento e sotto il contorno occhi, mentre per fissare il trucco, è bene passarla anche ai lati del naso e della bocca. La cipria correttiva e illuminante si può applicare anche sul contorno occhi, per correggere le occhiaie e ridare luce allo sguardo; Infine bisogna fare attenzione alla quantità, poiché per un effetto più naturale, fresco e non gessoso, è sufficiente un velo di prodotto.

Le migliori ciprie da acquistare online

La cipria fa parte delle basi del make-up, e pertanto è uno dei prodotti più facili da reperire, e di cui quindi c’è ampia scelta. Può risultare più difficile scegliere la cipria migliore da acquistare, anche dopo aver valutato la tonalità e il tipo prescelto. Noi abbiamo raccolto alcune tra le migliori ciprie da acquistare online, valide per diverse esigenze.

