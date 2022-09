La morning beauty routine veloce per il ritorno a scuola

Per molti giovani questa settimana di settembre coincide con il ritorno a scuola, dopo mesi di estate e relax in cui il tempo si è dilatato e tutto è diventato in un certo senso più “lento”. Per questo anche la beauty routine deve adattarsi al momento e diventare veloce ed efficiente. Come fare allora per non rinunciare alle cure cosmetiche del mattino e ottimizzare il momento beauty a favore del ritorno tra i banchi?

La mattina è un momento particolare della giornata, c’è chi riesce ad essere operativo fin dai primi momenti e chi invece fa fatica a svegliarsi. Non a caso un vecchio detto divide le persone in due categorie: gufi e allodole. I primi danno il meglio di sé la sera, le seconde sono le persone più mattiniere che riescono invece a vivere a pieno le giornate fin dal primo raggio di sole che spunta dalla finestra.

Morning beauty routine veloce: tutti gli step per ottimizzarla

Per questo, in fatto di morning beauty routine, servono azioni semplici e veloci, in modo da non perdere nemmeno uno dei preziosi minuti che dividono gli studenti dal letto al banco di scuola. Contrariamente a quanto si possa pensare, una morning beauty routine di tutto rispetto comincia proprio nel letto: dormire a sufficienza (almeno 7-8 ore a notte) è il primo step per ottimizzare tutto ciò che verrà dopo, anche in fatto di cosmetica: la pelle sarà più riposata, luminosa e meno stressata.

Skincare e morning beauty routine veloce

Passando alla questione beauty, ecco una lista di azioni e prodotti per completare una morning beauty routine veloce e ottimizzata:

Lavare il viso con acqua fresca: questo libererà la pelle da eventuali impurità accumulate di notte stando a contatto con federe e lenzuola. C’è chi preferisce farlo buttandosi sotto la doccia per una sferzata di energia e chi no. La scelta è del tutto personale e chiaramente molto dipenderà anche dal tempo che si ha a disposizione. Effettuare una leggera esfoliazione: chi lo desidera può attivare la rigenerazione cellulare effettuando un leggero e veloce scrub subito dopo aver sciacquato il viso con acqua fresca. Applicare un tonico con un dischetto di cotone: questo aiuterà a riequilibrare il pH della pelle dopo lo scrub e “svegliare” del tutto l’epidermide. Idratare la pelle con una crema o un siero: a seconda delle esigenze e delle preferenze, è il momento di dare al viso una boost di idratazione per affrontare il resto della giornata. Proteggere la pelle con SPF: come accade con l’idratazione quotidiana, così la pelle va protetta durante tutto l’anno dall’azione dannosa dei raggi UV. Applicare eventuale make up: qui la scelta è assolutamente personale. C’è chi opta per una BB, CC o DD cream, giusto per uniformare l’incarnato e poco più, e chi invece preferisce completare la beauty routine con un make up completo di fondotinta, cipria, blush e terre, trucco occhi e labbra. A voi la scelta.

Morning beauty routine veloce, a cosa non si deve rinunciare

In conclusione, che voi siate gufi o allodole ci sono alcuni passaggi importanti della morning beauty routine che non dovrebbero essere mai saltati. Se infatti con il trucco la scelta è personale e in alcuni casi se ne può fare a meno, altre scelte andrebbero ben ponderate.

Morning beauty routine, anche se vai di fretta, non rinunciare mai a:

detersione

idratazione

protezione

Questi aspetti infatti non vanno dimenticati, semmai vanno personalizzati nel tempo (e a seconda della stagione) con i prodotti più indicati per la propria pelle.