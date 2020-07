BB, CC, DD Cream: differenze, usi e prodotti migliori 

Sognate un incarnato fresco e luminoso senza dover applicare sul viso troppi prodotti di bellezza? BB, CC, DD cream sono quello che fa per voi: proposte cosmetiche tra il make-up e la skincare perfetta per l’estate. Si tratta di formule multifunzione ideali per semplificare il più possibile la beauty routine quotidiana.

Sono prodotti definiti all-in-one, perfetti per chi ha sempre meno tempo a disposizione e da usare nella stagione stiva. Pratici e da usare in modo specifico in base alle necessità. Ma quali sono le differenze tra BB, CC e DD cream? Impariamo a distinguerle e a usarle in modo corretto.

BB, CC, DD cream: differenze e usi

BB cream : la Blemish Balm è una crema anti-imperfezioni al cui interno sono miscelate creme e coloranti minerali, che consentono di uniformare l’incarnato, eliminare le piccole imperfezioni grazie a una coprenza elevata e di non far seccare la pelle.

: la è una al cui interno sono miscelate creme e coloranti minerali, che consentono di uniformare l’incarnato, eliminare le piccole imperfezioni grazie a una coprenza elevata e di non far seccare la pelle. CC cream : la Color Correcting è una crema che uniforma il colorito e lo rende luminoso ; attenua macchie scure e rosacee, in modo da ottenere una coprenza elevata, ad esempio, di brufoli ma allo stesso tempo essere protette dal sole per mezzo dei filtri solari. I filtri solari della CC cream sono superiori alla BB cream.

: la è una crema che ; attenua macchie scure e rosacee, in modo da ottenere una coprenza elevata, ad esempio, di brufoli ma allo stesso tempo essere protette dal sole per mezzo dei filtri solari. I della CC cream sono superiori alla BB cream. DD cream : la Dynamic Do-all dà colore alla pelle di viso e corpo, ha un effetto idratante protettivo. Fonde make-up e skincare e, oltre a omogeneizzare e illuminare l’incarnato, svolge un’azione trattante e anti-aging nel tempo.

: la dà colore alla pelle di viso e corpo, ha un effetto idratante protettivo. e, oltre a omogeneizzare e illuminare l’incarnato, svolge un’azione trattante e anti-aging nel tempo. L’applicazione delle BB, CC e DD cream non necessita di specifici pennelli come per il fondotinta. Sono state pensate proprio per la facilità d’utilizzo e si stendono con le dita, come una crema viso. Il calore dei polpastrelli le farà sciogliere, facilitandone la stesura.

BB cream: marche migliori

Lancôme Hydra Zen BB Cream

Crema colorata lenitiva multi-beneficio che in un solo gesto idrata, protegge, uniforma, illumina e nasconde le imperfezioni della pelle.

Texture : leggera si fonde istantaneamente a contatto con la pelle per idratarla fino a 24 ore e fornire una copertura uniforme

: leggera si fonde istantaneamente a contatto con la pelle per idratarla fino a 24 ore e fornire una copertura uniforme Caratteristiche : dona comfort alla pelle lasciandola morbida, elastica e lenita

: dona comfort alla pelle lasciandola morbida, elastica e lenita Pro : con pigmenti minerali, Hydra Zen BB Cream uniforma il colorito e riveste la pelle di un velo illuminante che ne esalta la radiosità

: con pigmenti minerali, Hydra Zen BB Cream uniforma il colorito e riveste la pelle di un velo illuminante che ne esalta la radiosità Tonalità: disponibile in 3 nuance

Prezzo consigliato: 40 euro Acquista ora

Erborian BB Cream al Ginseng

La BB cream al ginseng trasforma istantaneamente la pelle rendendola meravigliosamente morbida, setosa e compatta, proprio come la “pelle di un bambino”. Garantisce una lunghissima tenuta di 12 ore dall’applicazione e protegge perfettamente la pelle grazie all’indice di protezione SPF 25. È un’ottima base per il make-up.

Texuture : ultra leggera e delicata che rispetta la natura della pelle

: ultra leggera e delicata che rispetta la natura della pelle Caratteristiche : rughe e segni di espressione si attenuano, la pelle è idratata, rivitalizzata e rigenerata

: rughe e segni di espressione si attenuano, la pelle è idratata, rivitalizzata e rigenerata Pro : la formula nasce dall’alta tecnologia coreana

: la formula nasce dall’alta tecnologia coreana Tonalità: disponibile in 3 nuance

Prezzo consigliato: 38 euro Acquista ora

Shiseido BB Cream

Unisce un effetto trucco naturale ed eccezionali benefici di trattamento. Garantisce idratazione e protezione quotidiana dai raggi UV.

Caratteristiche : riduce la visibilità di inestetismi quali pori dilatati e tono cutaneo disomogeneo

: riduce la visibilità di inestetismi quali pori dilatati e tono cutaneo disomogeneo Texture : piacevole e leggera

: piacevole e leggera Pro : formula senza oli

: formula senza oli Tonalità: disponibile in 2 nuance

Prezzo consigliato: 40 euro Acquista ora

CC Cream: le marche migliori

Natura Bissé Diamond Cocoon Sheer Cream

Fortifica la pelle esposta a polveri, smog, luce blu HEV e alle radiazioni solari, aiutandola a prevenire e contrastare i segni dell’invecchiamento. Intensamente idratante e riparatrice, si fonde con ogni incarnato uniformandolo, riducendo le imperfezioni e lasciando la pelle fresca, morbida e con un glow naturale.

Caratteristiche : ripara e migliora la resilienza della pelle a stress e invecchiamento prematuro, idrata, dona comfort e un tocco di colore che perfeziona l’incarnato

: ripara e migliora la resilienza della pelle a stress e invecchiamento prematuro, idrata, dona comfort e un tocco di colore che perfeziona l’incarnato Texture : leggera dal finish opaco che lascia una sensazione rinfrescante

: leggera dal finish opaco che lascia una sensazione rinfrescante Pro : protegge dall’inquinamento moderno e previene i danni causati alla pelle

: protegge dall’inquinamento moderno e previene i danni causati alla pelle Tonalità: disponibile in 1 nuance

Prezzo consigliato: 209 euro

Giorgio Armani Prima CC cream

CC Cream dall’effetto idratante e rinfrescante grazie al mentolo si stende perfettamente offrendo una copertura leggera, per nutrire, proteggere e rendere meno visibili i segni del tempo, le imperfezioni e la stanchezza. Gli speciali pigmenti rosa permettono di creare un aspetto sano e naturalmente luminoso. Contiene un filtro solare SPF 35.

Caratteristiche : crea un incarnato più radioso

: crea un incarnato più radioso Texture : consistenza impalpabile per un finish naturale e luminoso

: consistenza impalpabile per un finish naturale e luminoso Pro : formula correttiva ultraidratante che si adatta a ogni tono di pelle trasformando il colorito spento e ingrigito

: formula correttiva ultraidratante che si adatta a ogni tono di pelle trasformando il colorito spento e ingrigito Tonalità: disponibile in 5 nuance

Prezzo consigliato: 43 euro Acquista ora

Siero CC Cellularose di By Terry

Elisir dalle proprietà illuminanti, idratanti e correttive per ringiovanire la pelle opaca. L’innovativa tecnologia di riflessione della luce minimizza efficacemente l’aspetto delle linee sottili e delle imperfezioni, promuovendo al tempo stesso una luminosità radiosa e una tonalità della pelle uniforme.

Texture : la formula leggera e ad assorbimento rapido aumenta la luminosità e offre una protezione duratura

: la formula leggera e ad assorbimento rapido aumenta la luminosità e offre una protezione duratura Caratteristiche : si fonde perfettamente sulla pelle priva di lucentezza per lasciare la carnagione luminosa

: si fonde perfettamente sulla pelle priva di lucentezza per lasciare la carnagione luminosa Pro : arricchito con cellule staminali della rosa bianca e vitamina E antiossidante

: arricchito con cellule staminali della rosa bianca e vitamina E antiossidante Tonalità: disponibile in 2 nuance

Prezzo consigliato: 70 euro Acquista ora

Estée Lauder Revitalizing Supreme Global Anti-Aging CC Creme

Straordinaria formula multi-attiva. Tutti i benefit della crema viso Globale Anti-Age con in più comfort, radiosità e un aspetto sano. L’Intuigen Technology insieme ai pigmenti innovativi trasformano la pelle regalando un aspetto sano e un colorito naturale. Aiuta a stimolare le naturali funzioni della pelle. Ricarica la pelle lasciandola in pieno comfort.

Texture : consistenza leggera si assorbe facilmente

: consistenza leggera si assorbe facilmente Caratteristiche : riduce l’aspetto dei segni del tempo

: riduce l’aspetto dei segni del tempo Pro : protegge la pelle grazie alla protezione SPF 10

: protegge la pelle grazie alla protezione SPF 10 Tonalità: unica tinta che si adatta ad ogni tipo di pelle e carnagione

Prezzo consigliato: 63 euro Acquista ora

Le Dynamic Do-all: le DD cream migliori

DD cream idratante colorata con SPF 15 Age Defy+ di Green People

Crema idratante colorata che nutre istantaneamente la pelle. I i pigmenti minerali naturali offrono una copertura trasparente che si adatta alle carnagioni più chiare. Privo di prodotti petrolchimici, metilisotiazolinone, etilchloroisotiazolinone, coloranti sintetici e conservanti.

Texture : la consistenza facile da sfumare corregge le imperfezioni, riducendo i rossori e riequilibrando il colorito giallastro, mentre la presenza di finocchio marino derivato da cellule staminali stimola la rigenerazione cellulare per ridurre l’aspetto delle macchie dovute all’età, illuminare e rassodare la pelle

: la consistenza facile da sfumare corregge le imperfezioni, riducendo i rossori e riequilibrando il colorito giallastro, mentre la presenza di finocchio marino derivato da cellule staminali stimola la rigenerazione cellulare per ridurre l’aspetto delle macchie dovute all’età, illuminare e rassodare la pelle Caratteristiche : regala una pelle rinnovata e dall’aspetto giovane. Arricchito con un filtro solare SPF 15 per proteggere dai dannosi raggi UVA e UVB

: regala una pelle rinnovata e dall’aspetto giovane. Arricchito con un filtro solare SPF 15 per proteggere dai dannosi raggi UVA e UVB Pro : arricchita con una serie di ingredienti vegetali idratanti, tra cui l’olio di jojoba, il burro di karité e lo squalano

: arricchita con una serie di ingredienti vegetali idratanti, tra cui l’olio di jojoba, il burro di karité e lo squalano Tonalità: unica tinta che si adatta ad ogni tipo di pelle e carnagione

Prezzo consigliato: 42 euro Acquista ora

Galénic Teint Lumière

Trattamento rapido 2 in 1, idrata e rende l’incarnato immediatamente più bello. Dalla fragranza floreale verde e fruttata di fiori d’arancio.

Texture : lieve e fondente

: lieve e fondente Caratteristiche : garantisce un incarnato luminoso

: garantisce un incarnato luminoso Pro : contiene betaina e glicole idratanti, pigmenti minerali per un colore naturale e polveri assorbenti per una pelle dall’effetto finale “pesca vellutata”

: contiene betaina e glicole idratanti, pigmenti minerali per un colore naturale e polveri assorbenti per una pelle dall’effetto finale “pesca vellutata” Tonalità: disponibile in due tinte di beige universali, chiara o opaca

Prezzo consigliato: 26 euro Acquista ora