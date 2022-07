La vacanza no make-up è il beauty trend 2022 che piace alle star

Da sempre, siamo abituati ad associare le vacanze estive ai mesi di luglio e agosto. Anche le celebrità, sia italiane che internazionali, sfruttano la pausa estiva dagli impegni dello showbiz per concedersi una vacanza. In queste settimane roventi sui social sono apparsi diversi personaggi famosi completamente struccati: una tendenza a mostrarsi senza trucco che ha preso il nome di “vacanza no make-up”, e che poco a poco ha conquistato alcuni dei volti più popolari, italiani e non.

La vacanza no make-up significa semplicemente rinunciare all’uso del trucco nei giorni di relax che ci siamo concessi: questo non significa dover mettere da parte l’avere a un aspetto curato, ma agevolare in un certo qual modo l’esposizione solare e la cura della pelle, senza eccessi. Anche la pelle può soffrire le alte temperature, e l’utilizzo di un make-up troppo pesante potrebbe solo peggiorare la situazione.

Inoltre, tra i benefici di una leggera abbronzatura estiva, c’è sicuramente quella di avere una pelle più luminosa e uniformata. In tanti casi è assolutamente possibile rinunciare al fondotinta e ad altri prodotti che aggiungono strati di cosmetici sulla pelle, rischiando di soffocarla e di far percepire in maniera ancora più forte il caldo di queste settimane.

Vacanza no-make up, le vip italiane che hanno rinunciato al trucco estivo

C’è ad esempio Alessia Marcuzzi, che è comparsa sul suo profilo Instagram con una chioma leggermente più scura del solito biondo a cui ha abituato per anni, e un grande sorriso: il viso è totalmente stuccato e la sua bellezza naturale emerge da ogni foto della sua estate.

C’è Elisabetta Canalis, che dopo aver debuttato con la sua carriera da sportiva professionista (partecipando e trionfando al suo primo match di kickboxing), si è concessa alcuni giorni di relax nella sua terra d’origine: la Sardegna. L’ex velina su Instagram ha pubblicato alcuni scatti in cui la si può ammirare con una forma fisica perfetta e un look totalmente acqua e sapone.

C’è anche la meravigliosa Sabrina Ferilli, che è stata in vacanza in Croazia e che ha pubblicato su Instagram alcune foto che la ritraggono in barca: i capelli sono raccolti morbidamente e le incorniciano il viso, rigorosamente struccato, sotto i raggi del sole cocente.

No make-up, le star internazionali che hanno rinunciato a truccarsi in vacanza

Anche oltreoceano sono tante le celebrities che hanno deciso di passare la loro vacanza senza make-up, ad esempio che Kate Hudson: l’attrice è stata immortalata su Instagram alle prese con la colazione, con i capelli sciolti e poco altro addosso, e il viso completamente struccato e senza filtri.

Persino Jennifer Lopez, che quest’estate ha deciso di convolare a nozze a Las Vegas con Ben Affleck, ha pubblicato su Instagram un suo selfie proprio dopo il matrimonio, completamente struccata.

Hailey Bieber, tra il lancio di un cosmetico della sua linea Rhode e un tuffo in piscina, ha pubblicato alcune foto in cui, totalmente struccata, lascia che il sole baci la sua pelle.

Anche Dua Lipa, pronta per tornare sul palco a cantare, ha pubblicato su Instagram degli scatti dove appare totalmente struccata e con un look acqua e sapone, in attesa di indossare i suoi abiti (e trucchi) di scena per i concerti.