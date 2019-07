BB cream: perché è la base perfetta per l’estate?

Le BB cream, ovvero le blemish balm (balsamo per imperfezioni), sono creme viso studiate come un prodotto make-up multifunzione: uniformano il colore dell’incarnato e idratano la pelle allo stesso tempo. Abbiamo chiesto ad Andrea Aureli, il make-up artist di fiducia di DireDonna, se sono la base perfetta per l’estate e come usarle nel modo migliore.

Durante i mesi caldi, infatti, si tende a sudare di più, anche sul viso, e per molte il fondotinta – sia liquido sia compatto – diventa troppo coprente. Le BB cream (e la loro evoluzione, la CC cream, che corregge le discromie uniformando il colorito dell’incarnato) sono più leggere di altri prodotti per l’incarnato e generalmente indicate per pelli che non hanno necessità di coprire particolari imperfezioni.

Ecco 5 domande ad Andrea Aureli per imparare a utilizzare al meglio la BB cream.