Jlo pazzesca insieme a Ben Affleck: viaggio di nozze super per la coppia del momento

Le nozze tanto attese tra Jlo e Ben Affleck.

Ed è proprio così, abbiamo avuto troppa pazienza con questi due, ma che dire? Sono insieme e decisamente felici, quello che ci auguravamo da tanto tempo.

Il lieto fine è arrivato per una love story tanto bella quanto travagliata, che ha saputo però sopravvivere e giungere finalmente a una degna conclusione… Col botto, bisognerebbe anche aggiungere.

Non c’è matrimonio che si rispetti senza il suo viaggio di nozze, magari verso una meta tropicale?

Nel dettaglio, i due piccioncini hanno fatto trapelare poco in merito e si sono limitati, per ora, a fugaci foto insieme alla famiglia a Parigi.

Che sia proprio questa la loro honeymoon?

Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, ma sicuramente, avendo assistito agli ultimi positivissimi segnali lanciati da entrambi, possiamo dire che stavolta ce l’hanno veramente fatta.

E voi che ne dite?

Avevano già provato il brivido davanti all’altare nel lontano 2003, che li ha portati a un primo allontanamento… E adesso? Cosa succederà? Il tempo sicuramente, presto o tardi, potrà darci una risposta.