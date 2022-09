Ecco Cosmoss, la linea beauty e wellness di Kate Moss

Dopo Jessica Alba, Jennifer Lopez, Hailey Bieber, Millie Bobby Brown, Kim Kardashian (ma la lista è ancora più lunga), anche Kate Moss si aggiunge all’elenco delle celebrities che diversificano le loro entrate grazie a linee cosmetiche, e lo fa lanciando la sua Cosmoss, che unisce il beauty al wellness. Da super top model degli anni ‘90, a influencer e volto icona made in UK di campagne cosmetiche: Kate Moss sembra non temere il tempo che passa. Il suo nuovo progetto si chiama Cosmoss ed ecco, a oggi, i prodotti che la compongono e la filosofia che si cela dietro ad essi.

Cosmoss, i prodotti della linea di Kate Moss

Il progetto è nato durante la pandemia che ha bloccato il mondo intero per praticamente due anni, Cosmoss vuole così celebrare proprio la vita che rallenta e si riappropria dei ritmi naturali, e che si riscopre attraverso la spiritualità. Tra i principi attivi selezionati per le formule dei prodotti ci sono Bakuchiol, estratti di muschio, rosa canina e altre essenze botaniche.

La linea beauty e wellness di Kate Moss comprende sei prodotti:

un detergente viso per rimuovere le impurità e il trucco, proteggendo allo stesso tempo la barriera naturale della pelle. Si tratta di una formula a risciacquo

per rimuovere le impurità e il trucco, proteggendo allo stesso tempo la barriera naturale della pelle. Si tratta di una formula a risciacquo una crema viso ricca nutriente e idratante, che stimola la produzione di collagene e contiene antiossidanti per ridurre le rughe

ricca nutriente e idratante, che stimola la produzione di collagene e contiene antiossidanti per ridurre le rughe due tè , per rispettare a pieno le tradizioni inglesi. Sono “Alba” e “Tramonto”: il primo è ispirato ai giardini inglesi durante la fioritura estiva e contiene ibisco, foglie di alloro e radice di zenzero. Il secondo è una tisana da preparare prima di andare a dormire, che contiene camomilla, corteccia di cannella e finocchio

, per rispettare a pieno le tradizioni inglesi. Sono “Alba” e “Tramonto”: il primo è ispirato ai giardini inglesi durante la fioritura estiva e contiene ibisco, foglie di alloro e radice di zenzero. Il secondo è una tisana da preparare prima di andare a dormire, che contiene camomilla, corteccia di cannella e finocchio un eau de parfum , chiamata Sacred Mist e descritta come una “nebbia sacra” che avvolge la pelle con una fragranza ipnotica

, chiamata Sacred Mist e descritta come una “nebbia sacra” che avvolge la pelle con una fragranza ipnotica un olio, chiamato Gold Nectar, formulato con le lacrime di Chios e con un approccio olistico. Antiossidante e utile per supportare la pelle più irritata e sensibile.

Cosmoss, il brand “mistica” di Kate Moss

Il mood del brand strizza l’occhio al mondo dell’occulto, ai rituali sacri e al benessere che passa dall’equilibrio di corpo e mente. Naturalmente, il brand attinge dall’esperienza personale della sua creatrice. Per Kate Moss, Cosmoss celebra la vita, l’equilibrio e l’amore, attraverso la cura di se stessi. Come lei stessa spiega, la canzone “Pink Moon” di Nick Drake è stata l’ispirazione musicale che le ha permesso di creare Cosmoss: “Sapevo fin dal primo giorno che era la traccia che volevo usare per il marchio. Adoro il mistero” ha scritto lei stessa.

Sul sito ufficiale del brand infatti, una sezione è dedicata interamente a lei, si chiama “l’angolo di Kate”, dove attraverso un piccolo blog, la modella dà il benvenuto “nel suo giardino”. “Ho iniziato a passare molto tempo nel mio giardino durante la pandemia e a notare fiori che non sapevo nemmeno di avere, ora è diventato il mio posto preferito, dove mi sento più felice” ha scritto Kate.

E ancora, Kate cita Emma Kunz, un’artista e ricercatrice svizzera che ha creato delle immagini geometriche per scavare nell’energia vibrazionale, usando un pendolo e una forma di divinazione per connettersi con i suoi pazienti. Cosmoss unisce tutti questi aspetti e interessi all’interno dei suoi cosmetici lussuosi, ricchi di essenze e di significato.