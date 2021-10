La modella Leni Klum e suo padre, il cantante Seal, hanno partecipato a Los Angeles alla première del film The Harder They Fall. La pellicola western americana del 2021 è diretta da Jeymes Samuel e il compositore britannico ha partecipato alla realizzazione della colonna sonora, si potrà vedere in streaming su Netflix dal 22 ottobre. Il duo padre figlia ha calcato il red carpet della presentazione del lungometraggio insieme e le immagini che li ritraggono insieme sono molto dolci.

Leni Olumi Klum, nata dalla relazione di Heidi Klum con Flavio Briatore, è stata adottata da Seal dopo il matrimonio con Heidi nel 2005. La coppia, che si è separata nel 2012, ha altri tre figli: Henry, 16 anni, Johan, 14, e Lou, 12. La modella 17enne ha un legame molto forte con suo padre e dagli scatti che li ritraggono insieme si intuisce perfettamente.

Leni si è presentata sotto i riflettori fasciata in un abito nero in raso e pizzo con una profonda scollatura e una gonna decorata con cristalli Swarovski. Il tutto firmato dalla maison Dolce & Gabbana, brand per il quale ha sfilato a settembre 2021 in uno show di alta moda a Venezia. Elegante e classico anche Seal, in total black con una giacca lunga al ginocchio abbinata a jeans scuri. Il particolare che ha incuriosito gli sguardi più attenti è stata la scelta dei due di mettere lo smalto dello stesso colore: un bordeaux scuro per entrambi.

La primogenita della top model tedesca pare proprio si stia mettendo sulle orme della mamma. Richiestissima dalle griffe più famose, ha recentemente fatto discutere, data la sua giovane età, per le sue foto in topless per la rivista Rollacoaster Magazine. Alla première è stata anche raggiunta dal suo fidanzato, il giocatore di hockey Aris Rachevsky.