Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié, detta Lulù, è una delle principesse etiopi che debutta in tv nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Insieme alle sue due sorelle, infatti, partecipa come unico concorrente al reality condotto da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 dal 13 settembre 2021. Novità di questa stagione le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, entrambe per la prima volta in televisione in queste vesti.

Discendente dell’ultimo imperatore d’Etiopia, Hailè Selassiè detronizzato nel 1974, Lucrezia è praticamente sconosciuta al mondo dello spettacolo. Tra i suoi sogni nel cassetto c’è quello di diventare una cantante. È molto amica di Tommaso Zorzi, conosciuto tramite la sorella Jessica che ha partecipato con lui a Riccanza 2, il docu reality di MTV. È nata a Roma nel 1998, dove ancora vive in un appartamento che si affaccia su Piazza di Spagna e come il resto della sua famiglia conduce una vita molto agiata.

Ama molto gli animali e ha un volpino di nome Alizèe. Appassionata di make up, fitness e di moda, adora la nail art e sul suo profilo Instagram ha una sezione nelle stories dedicata a questo. Inoltre, pare le piaccia molto cucinare, mentre odia il disordine, lo sporco e le persone false. Nel video di presentazione del GF Vip, fatto insieme alle sorelle, spiega il suo motto: “Non so se posso dirlo… È sti c****. E’ quello migliore di tutti nella vita”.

Si definisce sensibile, al contrario di quello che può pensare la gente, e tra un decennio vorrebbe sfondare nel mondo della musica e avere un suo brand di moda. Cresciuta tra Londra e Roma, nella casa più spiata d’Italia potrebbe sciogliersi dal trio e partecipare come unico concorrente nel corso della trasmissione. Durante la puntata del 19 settembre 2021 si è lasciata andare con alcune confidenze sulla sua famiglia, in particolare ricordando i suoi nonni scomparsi che le mancano molto.