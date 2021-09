Tutto su Sonia Bruganelli che debutta come opinionista al GF Vip

Sonia Bruganelli è sempre stata dietro le quinte, al fianco, tra gli altri, di Paolo Bonolis (con cui è sposata da quasi vent’anni) in alcune delle sue trasmissioni in veste di produttrice. Ora però è arrivato il suo turno di passare dall’altro lato delle telecamere. Dal 13 settembre, su Canale 5 riparte il Grande Fratello Vip, in cui ricopre il ruolo di opinionista. Si tratta del suo debutto in televisione, accompagnata da Adriana Volpe e dal conduttore Alfonso Signorini, per la terza volta al timone del programma.

In un’intervista al Corriere della Sera, Sonia dice di aver fatto un salto nel vuoto accettando la sfida che Signorini le ha lanciato: “È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia“. E appena le viene chiesto se, in futuro, voglia parteciparvi come concorrente risponde così: “Ecco, già la domanda mi fa venire il dubbio di aver fatto una scelta sbagliatissima. Ma sono sicura, questa è solo una parentesi, una divagazione“.

A pochi giorni dall’inizio del reality, sembra che la produttrice non vada per niente d’accordo con la collega Adriana Volpe (anche lei presente in veste di opinionista). Si vocifera che tra le due sia nata subito una forte antipatia, che si sarebbe manifestata già durante un servizio fotografico per il lancio della nuova edizione del GF. Lo stesso conduttore ha rivelato a Chi che “Mi hanno sorpreso perché, fin dalla prima seduta fotografica, ho capito che ne vedremo delle belle e gestirle non sarà facile. Hanno due caratteri molto diversi ma, per certi aspetti, simili. Non ho pensato di creare l’effetto Eva contro Eva, ma con due donne di carattere è quasi scontato”. Nessuna delle due, però, ha mai ufficializzato la questione: scopriremo soltanto nel corso delle puntate se continueranno a punzecchiarsi o se questi sono solo rumors.