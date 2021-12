Maleficent - Signora del male: il make up (dal fascino oscuro) di Angelina Jolie

Il secondo capitolo di Maleficent (Signora del male), arriva su RaiUno per accompagnarci durante le feste. Il film remake de La Bella Addormentata nel Bosco, che racconta delle vicissitudini – magiche e familiari di Aurora e della sua matrigna Malefica – va in onda domenica 26 dicembre alle 21.25 su RaiUno. Nei panni delle due protagoniste Dakota Fanning e Angelina Jolie, che è anche co-produttrice della pellicola.

Ad ammaliare i fan, oltre alla meravigliosa sceneggiatura e alla trama avvincente, è senz’altro il personaggio di Malefica, unica non solo per le sue molteplici sfaccettature. A conquistare, infatti, è il suo beauty look da regina, caratterizzato da quel tocco di oscurità che non guasta di certo. Vediamo, dunque, come riprodurre il suo make-up e quali sono le nuance a cui ispirarsi.

La parte più importante del beauty look è senz’altro l’incarnato color rosa pesca che viene reso ‘oscuro‘ da giochi di ombre e luci ottenuti grazie all’utilizzo dell’illuminante. Gli occhi sono messi in evidenza con ombretti nei toni nude e leggeri tocchi di giallo. In alcune parti, per accentuare l’oscurità del personaggio, si gioca molto con lo smokey eyes, che crea un contrasto incredibile con il verde degli occhi. Unghie e labbra sono tassativamente rosse.

Del resto, il tratto distintivo di questo make up è il rossetto rosso sulle labbra, che spiccano incredibilmente visto l’incarnato molto chiaro. Uno dei segreti del make up di Maleficent, poi, riguarda il contouring, usato con maestria per scolpire il viso e renderlo molto spigoloso. Anche lo sguardo duro e intenso è ottenuto non solo dagli ombretti, come abbiamo già visto, ma dalle sopracciglia ben definite con la matita.

Se volete realizzare un make up simile, scegliete un fondotinta leggero e luminoso, realizzando un contouring che metta in evidenza gli zigomi. Puntate tutto sugli occhi se volete prendere in prestito l’aria da ‘Malefica’ – oppure sul rosa se volete un beauty look più semplice – e non dimenticate il rossetto: tassativamente rosso e definito.