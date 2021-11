Punto luce colorato, la tendenza make up per gli occhi amata da Zendaya

Non è la prima volta che parliamo dell’angolo interno dell’occhio, l’abbiamo fatto parlando dell’ombretto, e questo perché le tendenze di make up sembrano essersi concentrate su questa zona del volto, dove si trovano i dotti lacrimali e per molti anni sottovalutata, a favore di palpebra mobile e angolo esterno dell’occhio.

Questa volta la tendenza è quella del punto luce focalizzata proprio nella parte interna degli occhi e l’effetto finale ha catturato l’attenzione di molti, tanto da voler capire come realizzare un make up glamour e d’impatto di questo tipo.

Punto luce colorato come quello delle star

Ancora una volta, l’ispirazione più grande arriva dai social e dai make up artist che truccano influencer e celebrità in vista di sfilate ed eventi mondani.

La versione futuristica di Zendaya

Una su tutte è sicuramente Zendaya: l’attrice è apparsa recentemente sul red carpet con un make up magnetico con punto luce colorato proprio sull’angolo interno dell’occhio. Per lei sono stati scelti un bellissimo lilla e un viola metallizzato, in perfetta armonia con il suo incarnato e capace di focalizzare quasi tutta l’attenzione proprio sullo sguardo. Il risultato finale è quasi futuristico e in perfetto stile con il film DUNE nel quale è una dei protagonisti. In questo caso il trucco è stato realizzato dal make up artist Raoul Alejandre, basta dare uno sguardo al suo profilo Instagram per capire che Raoul è un vero maestro in tal senso.

Punto luce colorato: la versione fluo e geometrica di Gigi Hadid

Su Instagram anche la modella Gigi Hadid ha mostrato angoli interni degli occhi perfettamente truccati con un punto luce, questa volta dai toni decisamente fluo, forma geometrica accentuata e in netto contrasto con il suo incarnato.

Punto luce colorato: il caleidoscopio di Chiara Ferragni

Non è da meno nemmeno Chiara Ferragni: su di lei è stato realizzato un trucco decisamente caleidoscopico e il punto luce dell’angolo interno si vede benissimo: valorizza l’intero make up oltre che lo sguardo stesso.

Punto luce colorato nell’angolo interno dell’occhio: consigli per realizzarlo

Non esistono vere e proprie regole per realizzare questo tipo di make up: sono gli stessi make up artist a mostrare sui social che le varianti sono davvero infinite. Sicuramente rimane importante seguire la forma naturale dell’occhio, ma il resto lo fa la fantasia abbinata a una buona conoscenza dell’effetto che i colori in base alle loro caratteristiche hanno sul proprio viso.

Per replicare il make up del punto luce colorato nell’angolo interno dell’occhio serve un po’ di manualità e avere bene in mente cosa voler realizzare. Oltre a questo alcuni consigli possono aiutare nella realizzazione.

Scegliere un colore davvero brillante

Che sia metallizzato o perlescente, l’importante è che il colore da applicare come punto luce colorato nell’angolo interno dell’occhio sia armonioso e allo stesso tempo in contrasto con il resto. Quanto basta per attirare l’attenzione e brillare come si deve.

Applicarlo per ultimo

Il punto luce colorato deve essere l’ultimo prodotto ad essere applicato, il tocco finale. Questo è importante per evitare che il prodotto venga coperto da altre polveri, texture o pigmenti.

Non dimenticare… il mignolo!

E se non si tratta di forme geometriche ben delineate, non va dimenticato che se con i pennellini non ci si trova a proprio agio, si può sempre usare il mignolo. È infatti l’applicatore della misura perfetta per posizionare il prodotto proprio sul dotto lacrimale, provare per credere!