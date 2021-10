Angelina Jolie sul red carpet di Roma: tutti i dettagli del look e del beauty look

Sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2021, in occasione della première del nuovo film Marvel Eternals, diretto dal regista premio Oscar Chloé Zhao, Angelina Jolie ha incantato tutti con il suo look metallizzato a metà tra una dea e una moderna guerriera.

Accanto ci sono le figlie teenager, Zahara e Shiloh Jolie-Pitt che, insieme alla madre, compongono un trio perfetto di eroine contemporanee che sa di famiglia e di amore materno. Non poteva esserci attrice migliore per interpretare il ruolo della guerriera Thena nell’ultimo capitolo del film di supereroi della Marvel: sì, perché la Jolie è una guerriera al cinema e nella vita privata.

Da sempre in prima linea contro le discriminazioni e le ingiustizie sociali, si è contraddistinta per il suo impegno in cause umanitarie in difesa dei diritti dei minori e delle donne afghane. Oltre a essere ambasciatrice dell’Alto Commissariato Onu per i rifugiati, la Jolie ha dimostrato il suo impegno a difesa dell’ambiente attraverso scelte consapevoli come quella di riciclare abiti già indossati e investire sulla qualità di capi di abbigliamento che possano durare nel tempo.

Insomma, Angelina Jolie, è un’attrice Hollywoodiana dalla statuaria bellezza, ma anche una mamma e una paladina dei nostri tempi e lo dimostra sul red carpet della capitale con un look luccicante che ammalia.

Angelina Jolie sul red carpet di Roma: tutto sul suo look

Angelina Jolie calca il red carpet avvolta in un abito custom made di Atelier Versace che sembra l’armatura di una divinità. Si tratta di un lungo abito a colonna con corsetto drappeggiato color argento. Il luccicante abito argentato è stato realizzato in rete metallica, simbolo di Maison Versace.

A conquistare è la silhouette scultorea dell’abito che avvolge il corpo della Jolie con grazia ed eleganza donando le sembianza di un’eterea dea greca. Le forme del corpo sono evidenziate grazie ai raffinati drappeggi lungo la vita e che formano una strascico lungo la parte posteriore della gonna. A completare il look, sandali argentati con plateau che slanciano ulteriormente la figura e orecchini pendenti in oro rosa firmati Vhernier.

Angelina Jolie: il beauty look sul red carpet di Roma

I flash dei fotografi illuminano l’incarnato di porcellana e gli occhi di ghiaccio di Angelina Jolie, che appare con una divina bellezza sul tappeto rosso del Festa del Cinema di Roma. L’ultima serata brilla grazie al suo abito corredato da un make-up sobrio e naturale.

Il trucco punta tutto a valorizzare il colore degli occhi dell’attrice esaltato da un tratto di matita nera che contorna l’occhio. Stupisce, invece, la chioma super liscia dotata di lunghe extension che aggiungono lunghezza e volume extra all’acconciatura. Unica nota dolente è il punto di stacco molto evidente che appare tra i capelli naturali della Jolie e le extension che sono molto evidenti sulle lunghezze.