Il #MascaraTrend è una tendenza in crescita su TikTok, che vede utenti sfruttare la parola mascara e condividere i video con i loro follower, ma non solo. Questa tendenza ha guadagnato popolarità soprattutto tra i ragazzi della generazione Z. I giovani la utilizzano per mostrare il proprio stile personale e il proprio amore per la bellezza e raccontare qualcosa di più di loro stessi.

In questo caso, Infatti, il #MascaraTrend va oltre il semplice utilizzo del make up, perché rappresenta un modo per parlare apertamente delle proprie relazioni sentimentali, passate e attuali. I giovani hanno così trovato un modo per bypassare la censura di TikTok sui temi legati alla sessualità, senza correre il rischio di essere bannati dalla piattaforma.

“Il mio mascara è molto bello, solo che a volte sparisce e non capisco se l’ho perso e non lo ritroverò o il contrario, mi fa comunque sentire bella. Spero solo di non doverne comprare uno nuovo” ha scritto un utente su TikTok. “Avevo trovato questo mascara che non mi faceva piangere e mi rendeva lo sguardo più felice. Un giorno ha deciso di seccarsi come tutti gli altri mascara, facendomi credere che non esiste il mascara perfetto per me e che il problema fossero le mie ciglia...” ha scritto un’altra giovane TikToker.

Non è la prima volta che gli utenti cercano un modo per aggirare le regole e l’algoritmo del social network: in passato sono state usate anche specifiche emoji per parole e argomenti che altrimenti sarebbero stati oscurati da TikTok. I social si evolvono, i linguaggi anche e il #MascaraTrend fa parte di questo processo.

Che cos’è il #MascaraTrend e come si realizza

L’applicazione del mascara non è una novità nel mondo della bellezza, lo sappiamo. Ma l’escamotage introdotto con il #MascaraTrend su TikTok potrebbe cambiare (e forse l’ha già fatto) il modo in cui i più giovani si avvicinano a questo cosmetico. Con l’aumento della popolarità di TikTok, il tipo di format video pensato per questa particolare circostanza sta diventando un fenomeno globale. Migliaia di utenti stanno condividendo i loro racconti da tutto il mondo.

Ed è così che la parola “mascara” è diventata un nome in codice per parlare di sesso, storie d’amore e partner sentimentali, e ancora di delusioni cocenti o di storie divertenti. Solitamente, il video viene registrato con il brano musicale “Constellations” di Duster in sottofondo, e attualmente conta più di 50 milioni di visualizzazioni su TikTok.

Usare il mascara come metafora per la propria vita sentimentale ha fatto sì che il trend ispirasse sempre più persone a provare a loro volta e a condividere i loro racconti sul web. Usare un linguaggio in codice per ora li tiene “lontani” dalla censura di TikTok.

C’è chi pensa che il #MascaraTrend potrebbe avere anche un effetto positivo sul mercato dei cosmetici. Molti brand potrebbero sfruttare la tendenza per promuovere i loro prodotti. Non c’è da stupirsi quindi se verranno lanciati nuovi cosmetici o addirittura linee complete di prodotti progettate per soddisfare le “chiacchiere” dei seguaci di questa tendenza.

#MascaraTrend e confessioni intime: molto più di un semplice make up

Ma la tendenza del #MascaraTrend potrebbe non limitarsi soltanto a TikTok. Molti utenti stanno infatti pensando di condividere i loro video anche su altre piattaforme di social media come Instagram e Facebook. Questo aumento della visibilità del #MascaraTrend sta contribuendo a farlo diventare una tendenza mondiale senza distinzioni geografiche e tantomeno di sesso.

È chiaro che il #MascaraTrend su TikTok è molto di più che semplicemente una tendenza superficiale. È un modo per le persone di raccontare la propria vita, confrontarsi e confessare ciò che forse non direbbero mai apertamente in altre situazioni.