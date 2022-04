Le unghie della primavera 2022 hanno il colore del sole e della terra

La primavera 2022 è finalmente arrivata e con le temperature un po’ più miti anche le unghie e le manicure cambiano aspetto. Come ogni periodo di transizione che si rispetti, anche la primavera di quest’anno sancisce il ritorno di tonalità più calde che prendono il posto di quelle più fredde (che tanto sono apprezzate durante l’inverno).

Come sempre la ruota dei colori segue l’umore e le temperature, la Terra si scalda sempre di più con i raggi del sole e si sveglia dal lungo sonno invernale, portando con sé nuova energia. Via libera quindi alle tinte pastello ma anche ai colori che ricordano il sole e la natura. Quanto alle tendenze su texture e finish invece, nel 2022 assistiamo al ritorno del metallizzato e del color marmo, novità del periodo, lanciate sui social anche da brand e influencer che li hanno scelti per le loro manicure.

Unghie primavera 2022: i colori del sole

Giallo, arancione e color pesca, in versione matte oppure perlescente, senza dimenticare il metallizzato: sono questi i colori più gioiosi del periodo, che ci traghettano con allegria verso le temperature più calde.

Opi questa primavera non tralascia nemmeno un punta di viola dato che il Very Peri è il colore dell’anno secondo Pantone), la perfetta tonalità di transizione per passare dal freddo al caldo, ma decreta il color pesca come vero protagonista della primavera 2022. Una sorta di rosa con una punta di giallo appunto, che lo rende caldo quanto basta per questo periodo di passaggio.

Unghie primavera 2022: i colori della terra

Per chi invece non ama i colori fluo ma cerca qualcosa di più discreto, questa primavera troverà la risposta nei colori della terra: mattone, corallo, marrone e verde bosco: a guardarli bene sono proprio i colori naturali che il nostro pianeta ci offre appena porgiamo lo sguardo fuori di casa.

Essie riassume così in quattro tonalità i colori della primavera: c’è il verde dei prati e dei boschi, il giallo del sole e l’arancione caldo che ricorda la terra baciata dal primo sole primaverile.

Proprio il verde quest’anno è un grande protagonista, sia del make up che delle manicure. Il brand ne propone tantissime tonalità, magari da abbinare anche insieme, nella stessa manicure, passando dal verde lime e arrivando fino al verde più profondo e intenso, ma sempre con sottotono decisamente caldo.

Unghie primavera 2022, idee su texture e manicure

E per quanto riguarda lo stile delle manicure? Le possibilità sono come sempre infinite ma sui social, brand ed esperti mostrano come combinare insieme i colori del sole e della terra per un risultato brioso, colorato e primaverile. Tralasciando per un attimo la classica unghia a tinta unita (che andrà sempre di moda a prescindere dalle stagioni), vediamo qualcuna delle alternative più creative viste online:

Ad esempio, è possibile abbinare diversi tipi di verde attraverso curve, da realizzare con un pennellino finissimo e in alternativa della solita french manicure.

A proposito invece di colori che ricordano i raggi del sole, in questa super manicure vengono abbinate strisce di colore a unghie con french più semplice, per un perfetto gioco di forme e colori, decisamente primaverili.