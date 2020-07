Unghie baby boomer: cos’è e come si fa (foto)

Sono una delle tendenze nail art più interessanti degli ultimi anni, con varianti delicate, ma anche coloratissime: vi portiamo nel mondo delle unghie baby boomer, per capire cosa sono e come si fanno, con una serie di foto delle idee da copiare.

Nessuno sa davvero perché questo design abbia il nome “baby boom boomer”. La teoria più convincente è quella raccontata dalla nail artist Bethel Coleman sul suo blog.

“L’era del baby boom è quella tra il 1946 e il 1964 circa. Nel 1945, una gran quantità di bambini è nata a nove mesi dalla fine della Seconda guerra mondiale. Ogni anno ci sono stati in media circa 4 milioni fino al 1964”, racconta Bethel Coleman. “In quel periodo i colori delle unghie più popolari erano rosso vivo, rosa ghiacciato e bianco. Credo, quindi, per ragioni che mi sembrano ovvie, che questo sia il motivo per cui la tendenza delle unghie rosa e bianche smerigliate sia stata chiamata così, in onore dei colori all’epoca così diffusi”.

Cos’è il fenomeno delle unghie baby boomer

Vediamo, ora, di fare luce su qualche aspetto. Quali sono le caratteristiche principali delle baby boomer nail? Si tratta di una french manicure sfumata, detta anche french fade, con un rosa tenue verso la lunetta che sfuma nel bianco avvicinandosi alla punta dell’unghia.

Questa nail art si può realizzare su unghie corte, a mandorla o sulle forme più alla moda come le unghie a ballerina o coffin nails.

Inutile dire che, nonostante le unghie baby boomer “classiche” siano le più diffuse, esistono tantissime varianti realizzante in base ai gusti, alle tendenze e all’abilità della nail artist.

Le unghie baby boomer colorate sono perfette per ogni stagione, rosse, nere e blu per l’inverno, fucsia o al neon multicolor per l’estate colorato.

E per le occasioni speciali? La baby boomer nail art è spesso scelta dalle spose in una versione dalle sfumature delicatissime e naturali come alternativa alla french manicure. Se avete voglia di brillare all night long, invece, basta aggiungere delle applicazioni preziose o una pioggia di glitter.

Come farle: il tutorial

Occorrente

Cover gel rosa

Smalto gel bianco per french

Gel UV costruttore rosa lattiginoso

Sgrassatore unghie

Dischetti di cotone

Buffer unghie

Spugnetta per make-up

Finish sigillante per unghie gel

Procedimento