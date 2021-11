Tra gli effetti più desiderati che si celano dietro l’uso del make up negli ultimi anni c’è quello di avere labbra più voluminose. Lineamenti morbidi e carnosi sono tra le tendenze più in voga nell’ultimo periodo, ed è ciò che sta alla base del successo di star come Kim Kardashian. A sua volta, dietro l’immagine e il make up sempre perfetto di Kim c’è Mario Dedivanovic, su Instagram conosciuto come “Make up by Mario” che ha messo a punto una tecnica capace di mettere in risalto proprio le labbra con pochi e precisi gesti che le fanno sembrare più voluminose.

Mario oltre a essere un make up artist professionista (trucca anche altre celebrità del calibro di Ariana Grande e Salma Hayek) è diventato un influencer beauty. È il caso di dire che ciò che tocca diventa oro. Ha fondato un suo brand di make up e sui social ha condiviso i suoi segreti di bellezza, nello specifico ha mostrato in alcune masterclass ciò che rende i suoi trucchi estremamente riconoscibili, una di queste tecniche consiste proprio nel volumizzare le labbra con il make up.

La tecnica di Mario per labbra più voluminose

Proprio il make up artist ha pubblicato un lungo tutorial su Instagram dove ha condiviso in diretta e passo per passo un make up realizzato per intero, vediamo insieme la sua tecnica per far apparire le labbra più voluminose.

Labbra più voluminose: preparazione e primer

Per prima cosa Mario applica prima un prodotto scrub da massaggiare sulle labbra per prepararle al make up, lo fa durante il trucco, subito prima di applicare matite e rossetti.

Come applicare la matita labbra secondo la tecnica di Mario

Successivamente si avvale di una matita labbra di cui sceglie con cura il colore in accordo con il sottotono della pelle, (scura sì ma non troppo):

partendo dal centro del labbro superiore, enfatizzate l’arco di cupido seguendo la forma naturale, per poi scendere lungo i lati; attenzione: Mario non applica la tecnica dell’overlining, quindi non va oltre il bordo naturale delle labbra ma si avvale di luci e ombre per far apparire le labbra rimpolpate; dopo aver disegnato con attenzione il labbro superiore delle labbra passate a quello inferiore e parttite sempre dal centro con piccoli tratti. Questa volta i lati del labbro inferiore li “solleva” con piccoli tratti che seguono la riga interna naturale del labbro e non la riga esterna, come a voler stringere i bordi inferiori verso gli angoli della bocca; con un piccolo pennello poi prelevate un po’ di correttore che andrete ad applicare proprio sull’esterno del labbro inferiore, per fissare ed enfatizzare l’effetto; infine sfumate con un pennellino il tratto della matita appena realizzato, spalmandolo su tutte le labbra, che rimarranno leggermente più chiare all’interno, rispetto al bordo.

Che cosa abbiamo imparato dal tutorial di Mario

Guardando con attenzione il tutorial del make up artist, si capisce che: