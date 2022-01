Se siete alla ricerca di un’idea per un colore diverso dal solito, che riesca a donare luce e movimento alla vostra chioma, provate a ispirarvi alla nuova tinta scelta da Sabrina Ferilli. L’attrice ha iniziato il 2022 regalandosi un nuovo hair color goloso e sfumato, perfetto per illuminare il suo castano naturale senza stravolgerlo.

A curare i capelli della conduttrice ci ha pensato l’hair stylist delle star Alessia Solidani, che cura anche le chiome di Ilary Blasi e Michelle Hunziker. La colorista ha optato per Sabrina Ferilli su un colore multi sfaccettato, con delle nuance calde e avvolgenti, in grado di accompagnare ed evidenziare molto bene il dinamismo delle lunghezze.

La base è rimasta quella del castano fondente, molto simile al colore naturale ma sono stati aggiunti riflessi di diverse tonalità, un mix creato ad arte di toni scuri e chiari in gradazione per evitare stacchi cromatici netti. Dal dark chocolate al marron glacé, fino a nuance ramate, burgundy, caramello e miele, miscelate insieme in perfetta armonia anche con l’incarnato di Sabrina Ferilli.

Il segreto infatti è proprio questo, trovare il colore che si sposi perfettamente con il sottotono della pelle e con gli occhi. Una tecnica che si rifà all’armocromia, ossia l’arte del saper leggere i colori naturali per valorizzarli al meglio, e che è in grado di regalare hair look giusto ad ognuna di noi.

La differenza principale si rifà alle tonalità della pelle, cioè se questa è a predominanza fredda oppure calda. Per scoprirlo basta accostare un telo argento e uno oro al volto: l’argento spegne le carnagioni calde, che invece brillano con l’oro. Al contrario questo ingrigisce le pelli fredde, che invece si esaltano con l’argento. Questa è la prima regola per capire se il colore che desiderate dovrà avere riflessi caldi dorati oppure freddi.