Tagli di capelli con frangia: le tendenze dell'autunno-inverno 2021/2022

Non è un segreto, anzi, si tratta di un sentimento piuttosto comune: con l’arrivo delle basse temperature e della stagione invernale arriva puntualmente la voglia di frangia. Altrettanto puntualmente arrivano anche le tendenze del periodo, vediamo insieme i tagli di capelli con frangia più gettonati per l’autunno-inverno 2021/2022.

I trend della stagione offrono ampia scelta sui tagli corti, che sembrano andare per la maggiore per questa stagione, e la frangia – lunga o corta che sia – li caratterizza quanto basta per renderli irresistibili. Ci sono proposte anche per le medie lunghezze che rendono interessante la scelta da fare per la prossima stagione.

Tagli corti con frangia per l’autunno-inverno 2021/2022

Il classico e intramontabile caschetto:

Partiamo dal caschetto con frangia, un taglio che praticamente non passa mai di moda, che si reinventa negli anni con colori e mode del momento ma che per l’autunno-inverno 2021/2022 torna ad essere squadrato e netto. Il taglio è pari e la frangia è importante, nella sua forma più essenziale possibile: lo chiamano anche bob corto e il nome dice tutto.

Corto, tondo e sfilato

Gettonatissimo anche il taglio corto con frangia a tendina che lo rende rotondo tutto attorno al viso, perfetto per incorniciare i lineamenti dolci e regolari del viso.

Cortissimo con frangia

Un altro ever green torna a farsi vedere per l’autunno-inverno 2021/2022 e si tratta del taglio corto, cortissimo, con frangia sfilacciata davanti. Ideale con maglioni a collo alto come visto in passerella nelle ultime sfilate d’alta moda.

Pixie cut con frangia asimmetrica come Lily Collins

Un vero e proprio colpo di testa come quelli di Lily Collins che sceglie di puntare su un pixie cut biondo platino con frangia asimmetrica.

Tagli di media lunghezza per l’autunno-inverno 2021/2022

Frangia a ciuffo come Ambra Angiolini

Presente all’appello anche la classica alternativa per chi non se la sente di tentare la strada della frangia netta: la frangia a ciuffo, come quella sfoggiata ultimamente da Ambra Angiolini, laterale solo un po’, giusto quanto basta per sembrare ancora un frangetta ma somigliare comunque a un ciuffo, da qualsiasi angolazione la si guarda, o fotografa.

Frangia mossa e spettinata

Questo inverno va per la maggiore anche il taglio medio/corto mosso con conseguente frangia leggera e sfilata, mossa e spettinata, che dà movimento all’intera chioma e offre sicuramente una buona soluzione nel caso non si abbia molto tempo da dedicare alla piega.

Mullet, il taglio più audace e naturalmente con frangia

Il taglio con frangia più azzardato della stagione rimane ancora una volta il mullet, con i suoi numerosi livelli di taglio, corti sui lati e lunghi sul collo e naturalmente la frangia davanti. Un taglio difficile ma comunque di moda e amato anche dalle celebrities (vedi Rihanna, Miley Cyrus e Ursula Corbero tra le star che meglio hanno saputo portarlo e interpretarlo).

Vaporoso stile anni ‘60

Torna a farsi vedere anche tutto il volume tipico degli anni ‘6o, la frangetta c’è ed è voluminosa anche lei, ad arco e in perfetta armonia con tutto il resto.

Tagli lunghi con frangia per l’autunno-inverno 2021/2022

Frangia piena retro style

Si tratta della frangia piena, pari e voluminosa, su taglio lungo e liscissimo. È la frangia che copre la totalità la fronte, un chiaro richiamo alle frange del passato, ma d’altronde sappiamo che gli anni ‘90 sono tornati di moda, no?

Frangia piena e mossa protagonista

Taylor Swift ci suggerisce la sua frangetta pienissima, vaporosa e leggermente ondulata che sta bene anche con capello raccolto, quasi fosse un acconciatura a sé. È il taglio in cui la frangia è davvero protagonista a prescindere dalla lunghezza dei capelli.

Frangia lunga come Beyoncé

La frangia lunga è semplice da portare e si può spostare facilmente di lato o aprire a metà. Proprio come Beyoncé che la porta liscia, anzi liscissima, per completare un look semplice e sofisticato.