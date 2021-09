Così come l’estate ci ha lasciato addosso la voglia di colori brillanti e baciati dal sole, l’autunno – che ormai è dietro l’angolo – porta con sé colori più intensi e profondi, proprio come le foglie degli alberi che in questo periodo dell’anno si tingono di mille sfumature che richiamano le tonalità della terra, per poi lasciare posto ai colori più freddi ed eterei dell’inverno. Scopriamo quindi quali sono le ultimissime novità in fatto di colori di capelli.

Anche per l’autunno-inverno 2021/2022 a darci un’idea dei colori più gettonati per i capelli sono le star. Sono celebrità e personalità dello star system che usano social e sfilate sui red carpet più prestigiosi del mondo per mostrarci cosa andrà di moda nei prossimi mesi. Vediamo insieme le tendenze più belle da cui prendere spunto.

Capelli autunno-inverno 2021/2022: caramello, tutto sulla sfumatura Toffie di JLO

Lo abbiamo citato anche nelle mode dell’estate di quest’anno e adesso il caramello resiste alle stagioni che passano, presentandosi puntuale per il prossimo autunno-inverno 2021/2022. Il caramello si rivela una scelta vincente sia per chi ha capelli biondi, sia per chi possiede una chioma più scura. Tutto sta nella bravura degli hair stylist che riescono ad adattare il caramello alle varie tonalità di base.

L’esempio perfetto di caramello per il prossimo autunno-inverno lo indossa Jennifer Lopez, che nel mese di agosto è apparsa sul suo profilo Instagram con splendidi look in giro per il mondo: da Capri (dove è stata paparazzata insieme alla sua dolce metà Ben Affleck) a Los Angeles e poi ancora a Venezia in total look Dolce & Gabbana. Gli esperti definiscono il caramello di JLo un colore bidimensionale, costituito da tanti piccoli riflessi intrecciati tra loro. Si parte da una tonalità calda e bruna, fino ad arrivare ai riflessi più chiari che ricordano il colore del caramello, caldo e avvolgente come una tazza di tè fumante da sorseggiare davanti al camino.

Strawberry Blonde di Kristen Stewart, il biondo si tinge d’autunno (e di rosso)

Il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia regala sempre ottimi spunti per le tendenze che verranno, non fanno eccezione acconciature e capelli. Quest’anno la kermesse è stata ricca di volti arrivati direttamente da oltreoceano che hanno portato lustro e glamour al Lido.

Kristen Stewart ha conquistato gli sguardi di tutti proprio con un nuovo colore, definito Strawberry Blonde: letteralmente sta ad indicare un biondo con una punta di rosso fragola. Il colore è stato messo a punto appositamente per l’attrice protagonista del film “Spencer” dalle mani dell’esperto di colore Daniel Moon, in collaborazione con Adir Abergel. La ricerca ha portato i due a ottenere un colore che sembra arrivare direttamente dagli anni ‘60/’70, con meravigliose striature rosse e dorate.

Il caldo avvolgente e rassicurante del castano di Lady Gaga

Ma l’autunno-inverno 2021/2022 non prevede solo tendenze rivolte verso il biondo o che osano sfumature chiare e rosse, ci ha pensato Lady Gaga a proporre un castano caldo e intenso, che potrebbe farci compagnia nei prossimi mesi invernali.

L’avevamo lasciata in versione scurissima a recitare in Italia nel film dedicato alla vita di Gucci, diretta da Ridley Scott (il film è atteso nelle sale a novembre 2021). La ritroviamo più o meno dello stesso colore, in un castano però più chiaro e caldo, perfetto per il prossimo autunno e che strizza l’occhio alle dive del passato. Poche settimane fa a passeggio per le strade di Los Angeles, l’artista è stata immortalata con un look raccolto che ricorda la bellezza intramontabile di Audrey Hepburn. I fan ne sono sicuri: non si vedeva una Lady Gaga con i capelli così scuri da anni ormai. Le sue acconciature bon ton non passano inosservate, tanto da imporsi come trend per le prossime stagioni dell’anno in corso.

Il grigio biondo di Gigi Hadid

La nuance di biondo scelta da Gigi Hadid e Amanda Seyfried non richiede troppi ritocchi e “manutenzione” perché è un mix della tonalità grigia e di beige dorato che ricorda il colore della sabbia. Inoltre, ha il vantaggio di stare bene con la maggior parte dei toni della pelle, provare per credere!