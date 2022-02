Anche la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 si è conclusa, conquistando ancora una volta milioni di spettatori grazie alle emozioni che i cantanti in gara ci hanno regalato con le loro esibizioni. Esibizioni diverse rispetto alle serate precedenti: quella del 4 febbraio, infatti, è stata quella delle cover, in cui i Big si sono confrontati con brani che hanno potuto scegliere dall’intero repertorio musicale degli Anni ’60, ’70, ’80 e ’90. Per la prima volta nella storia del Festival, poi, c’è stata la possibilità di portare all’Ariston anche canzoni straniere.

Una serata ricca di emozioni sì, ma anche di sorprese. Come quella della co-conduttrice Maria Chiara Giannetta, che ha stupito il pubblico con la sua ironia, la sua leggerezza, ma anche la capacità di dominare un palco così importante (a soli 29 anni) con una sicurezza degna di una veterana. Ma a lasciare gli spettatori a bocca aperta è stata la “strana coppia”, come l’ha definita Amadeus, composta da Gianni Morandi e Jovanotti (arrivato all’Ariston a sorpresa) che ha conquistato il primo posto nella classifica della quarta serata con un medley di quattro tra i loro maggiori successi: Occhi di ragazza, Un mondo d’amore, Ragazzo fortunato e Penso positivo.

Alle loro spalle Mahmood e Blanco con un classico intramontabile della canzone italiana, Il cielo in una stanza. Terzo gradino del podio per Elisa, che ha portato all’Ariston What a feeling, direttamente dal film Flashdance, accompagnata dalla ballerina Elena d’Amario. Le esibizioni delle cover e dei duetti hanno, come prevedibile, mischiato le carte in tavola per quanto riguarda la classifica generale. Anche per il quarto appuntamento a votare sono state la Giuria della Stampa, la Demoscopica 1000 e il pubblico da casa: Mahmood e Blanco si confermano al primo posto seguiti, a sorpresa, proprio da Morandi, che “ruba” una posizione ad Elisa. Ultimi, invece, si confermano Ana Mena e Tananai. Ecco la classifica generale di Sanremo 2022 dopo quattro serate: