Se non hai mai usato uno scrub mani dovresti provare questi 3

Quando si parla di cura della pelle e cosmetici, le mani sono spesso e volentieri le più trascurate. Abbiamo già parlato di come prendercene cura, attraverso creme e trattamenti specifici ma non dobbiamo dimenticare che anche loro, a volte, hanno bisogno di un rinnovamento cellulare, da fare attraverso l’utilizzo di prodotti scrub mani mirati e specifici.

Si tratta di prodotti esfolianti che intervengono solo sulle cellule morte, rimuovendole attraverso un’azione meccanica. Il prodotto viene applicato sulle mani e si procede con un dolce massaggio di qualche minuto, per sfregare la pelle e allo stesso tempo far assorbire oli e principi attivi idratanti.

Scrub mani: come e quando effettuarlo

L’ideale, secondo svariati specialisti, sarebbe effettuarlo al massimo una volta a settimana. Questo perché la pelle delle mani è molto sottile, fragile e sensibile. Effettuando troppi scrub, quindi, si potrebbe ottenere l’effetto contrario a quello desiderato. Il momento ideale per effettuare uno scrub mani, fanno sapere sempre gli esperti, è la sera: in questo modo la pelle avrà il tempo necessario per calmare l’effetto dello sfregamento e rigenerarsi in tutta tranquillità e senza il pericolo di incorrere sotto gli effetti di agenti atmosferici troppo aggressivi o altri prodotti.

Ora che poi ci apprestiamo ad affrontare la stagione più fredda e – sotto questo punto di vista – più aggressiva proprio per le mani, è possibile correre ai ripari e prenderci cura della nostra pelle, aggiungendo alla nostra beauty routine anche lo scrub mani.

Scrub mani: quali prodotti provare

Per chi vuole avvicinarsi a questo rituale di bellezza ma non sa bene da dove partire, ecco una serie di prodotti efficaci, semplici e da comprare immediatamente. Sono prodotti che di fatto non hanno granuli troppo grossi o taglienti, pensati dunque proprio per questa zona del corpo, e sono privi di materie plastiche, a favore di formule ricche di sostanze naturali.

Essie – Starter Scrub Mani Esfoliante

Essie - Starter Scrub Scrub Mani Esfoliante Scrub per le mani gentile sulla pelle ed efficace nel rimuovere le cellule morte, promuovendo un rinnovamento cutaneo 11 € su Amazon Pro emolliente e idratante Contro Nessuno

Si tratta di uno scrub cremoso e delicato, ideale per essere usato sulle mani. Il brand consiglia di applicare una noce di prodotto sulle mani e massaggiare delicatamente per una manciata di minuti. Successivamente sciacquare sotto acqua corrente e tamponare con un asciugamano.

Ethè Scrub Mani – Crema con fini granuli di pomice

Ethè Scrub Mani - Crema con fini granuli di pomice Scrub per le mani con microgranuli di pomice, adatto a tutti i tipi di pelle grazie alla presenza di olio di argan e olio di mandorle dolci 17 € su Amazon Pro con granuli di pomice Contro Nessuno

Questo scrub per le mani contiene granuli di pomice minuscoli immersi in una morbida crema. Esfolia dolcemente e lascia le mani levigate e luminose. La pietra pomice è una roccia di origine vulcanica, molto leggere e porosa, ideale per levigare la pelle, eliminando le cellule morte e svolgendo un’azione remineralizzante. Contiene inoltre olio di mandorle dolci naturale, ottimi per tutti i tipi di pelle grazie alle sue proprietà emollienti, elasticizzanti e nutrienti. Nella formula c’è anche Olio di Argan, che aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo e a riattivare le funzioni vitali delle cellule, con le sue proprietà cicatrizzanti.

Opi Crema Micro-Esfoliante e Nutriente Mani e Cuticole

OPI Crema Micro-Esfoliante e Nutriente per Mani e Cuticole Scrub e gommage per le mani ricco di vitamina C, ideale sia per le mani che per le cuticole 21 € su Amazon Pro con vitamina C Contro Nessuno

Questa linea di prodotti per la cura della pele offre qualità ed efficacia. In questo caso si tratta di un trattamento professionale di scrub e gommage per le mani. Contiene delicati micro-cristalli che levigano la pelle ruvida e secca, donando un tono più uniforme. Contiene anche vitamina C e burro di cupuacu, che vanta un effetto ultra nutriente, ideale per idratare la pelle.