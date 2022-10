Non solo creme: 3 prodotti per prendersi cura delle mani, le grandi trascurate

Fanno parte in tutto e per tutto del nostro corpo, sono un fondamentale mezzo di comunicazione e spesso e volentieri svelano la nostra età, per via di macchiette e invecchiamento cutaneo: sono le nostre mani, troppo spesso trascurate a favore di prodotti e skincare ricche ed elaborate che però si concentrano soprattutto su viso e corpo.

Le mani, con la loro pelle sottile e continuamente esposta a raggi solari ed eventi atmosferici, necessitano di qualche piccola cura in più, che non si limita solamente a lima e smalto sulle unghie. Sono fragili, temono il freddo e il prossimo inverno potrebbero soffrire di screpolature, arrossamento e disidratazione se non pensiamo di fare qualcosa per loro in tempo.

Durante gli ultimi due anni di pandemia abbiamo poi imparato a igienizzarle a fondo più volte durante la stessa giornata, con gel sempre pronti all’occorrenza che spesso e volentieri ci hanno portato ad avere mani secche e screpolate. Igienizzate e protette da una parte, screpolate e compromesse dall’alta. Così su due piedi verrebbe da pensare che potrebbe bastare una crema per le mani per prendersene cura, in realtà esistono diversi prodotti per farlo.

Non solo creme, i prodotti per le mani da provare il prossimo inverno

Vediamo allora insieme quali prodotti provare sulle mani, per costruire una beauty routine anche per loro, troppo spesso trascurate rispetto al resto del corpo.

L’erboristica di Athena’s dal 1969 – Sapone solido vegetale al latte

L'Erboristica di Athena's dal 1969 562, Sapone vegetale al latte Sapone solido vegetale adatto al lavaggio delle mani di tutta la famiglia. Formula delicata e idratante 1 € su Amazon 2 € risparmi 1 € Pro formula vegetale Contro Nessuno

Partiamo dal lavaggio: non tutti i tipi di sapone per lavare le mani vanno bene. Tra quelli liquidi largamente diffusi nella grande distribuzione si nascondono formule chimiche molto aggressive. Meglio optare per la cosmesi solida e un sapone vegetale come questo, che non contiene ingredienti di origine animale, derivati petrolchimici, tensioattivi aggressivi, siliconi o coloranti sintetici. È un sapone al latte realizzato con olio di palma e cocco, e svolge un’azione idratante sulle mani. È, inoltre, adatto all’igiene quotidiana di tutta la famiglia.

Biotherm Crema Mani e Unghie Biomains con SPF 15

Biotherm - Crema Mani e Unghie Biomains Spf15 Crema mano idratante e protettiva: contiene SPF 15 per proteggere la pelle delle mani dai raggi solari più dannosi 21 € su Amazon Pro con SPF15 Contro Nessuno

Dopo il lavaggio delle mani sarebbe buona abitudine applicare una crema idratante, possibilmente con protezione solare, che scherma i raggi più dannosi e aggressivi del sole, rallentando così il tanto temuto invecchiamento cutaneo. Questo trattamento per le mani pensato da Biotherm è ricco di agenti idratanti e di Vitamina F. Combatte proprio l’insorgenza delle macchiette scure e scherma dai raggi UV con il suo SPF 15. Inoltre, si prende cura anche delle unghie, spesso lasciate fuori da ogni tipo di trattamento. Ecco quindi un prodotto completo per le nostre mani da provare quest’inverno.

P.O.L. Emulsione riparatrice mani per pelle screpolata e aggredita

P.O.L. Emulsione Riparatrice Mani Per Pelle Screpolata E Aggredita Crema per le mani con azione riparatrice, adatta per le situazioni in cui le mani sono particolarmente secche e screpolate 8 € su Amazon Pro azione riparatrice Contro Nessuno

Questa crema per le mani è a base di lipidi purificati di omento e serve proprio nei casi in cui la pelle delle mani appare fragile, delicata e indebolita dagli agenti atmosferici e da detergenti troppo aggressivi. La sua formula ricca garantisce un effetto protettivo, agendo per rigenerare la pelle e proteggendo la naturale barriera cutanea. Il brand consiglia di applicarla anche più volte al giorno senza indugio e di usarla soprattutto per combattere geloni, secchezza e ragadi, che insorgono spesso nella stagione più fredda dell’anno, ormai alle porte.