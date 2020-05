Shampoo chiarificante: cos'è, come si usa e migliori marche

Lo shampoo chiarificante entra in gioco ogni volta che i capelli necessitano di una pulizia più profonda. Progettato per un uso occasionale, non sostituisce il detergente quotidiano, ma serve a rimuovere l’accumulo di prodotti depositatisi sui capelli a causa dell’utilizzo di spray, gel e mousse, che possono lasciare la capigliatura senza vita e appesantita.

Si tratta di un prodotto per capelli che va usato raramente, poiché rende i capelli molto secchi. Se le persone con i capelli grassi possono spingersi a un utilizzo una volta a settimana, le persone con capelli normali dovrebbero usarlo massimo una volta o due al mese. L’uso dello shampoo chiarificante dovrebbe essere sempre seguito dall’uso di un balsamo.

Shampoo chiarificante: cos’è, come si usa

Nello shampoo chiarificante i tensioattivi pesanti sono molto più forti dei detergenti tradizionali e possono danneggiare il colore dei capelli.

sono molto più forti dei detergenti tradizionali e possono danneggiare il colore dei capelli. Lo shampoo chiarificante va applicato come un qualsiasi altro shampoo : si lavora una piccola quantità con le mani e quindi si applica sul cuoio capelluto umido, massaggiando il prodotto fino a ottenere una buona schiuma.

Deve agire per un massimo di 30 secondi , quindi va risciacquato completamente prima di applicare il balsamo.

: si lavora una piccola quantità con le mani e quindi si applica sul cuoio capelluto umido, massaggiando il prodotto fino a ottenere una buona schiuma. Deve , quindi va risciacquato completamente prima di applicare il balsamo. È importante utilizzare il balsamo dopo ogni sessione di shampoo. Non solo perché aiuta a mantenere i capelli morbidi, ma sigilla anche l’umidità nella cuticola per evitare che si secchi.

dopo ogni sessione di shampoo. Non solo perché aiuta a mantenere i capelli morbidi, ma sigilla anche l’umidità nella cuticola per evitare che si secchi. Lo shampoo chiarificante può essere una buona aggiunta alla routine di bellezza dei capelli, ma non è progettato per l’uso quotidiano.

Per capelli trattati o danneggiati da sostanze chimiche o colorate, è consigliato il consulto di uno specialista prima dell’utilizzo.

Le migliori marche

Christophe Robin Shampoo chiarificante

Questo shampoo schiarente rimuove delicatamente i residui e i pigmenti in eccesso di una colorazione recente o troppo carica. La camomilla e il fiordaliso consentono di schiarire in maniera graduale e naturale i capelli naturali o colorati. Ravviva le meches e restituisce luminosità al colore senza riflessi indesiderati.

Prezzo consigliato: 25 euro Acquista ora

Paul Mitchell Clarifying Shampoo Two

Shampoo purificante e detossinante eccellente per i capelli grassi. Caratterizzato da un fresco aroma di limone, deterge in profondità ed elimina le opacità dai capelli dovuti da un eccesso di sebo, sporcizia o residui di prodotti styling, lasciandoli sorprendentemente più brillanti. Prodotto non testato su animali.

Prezzo consigliato: 35 euro Acquista ora

Biofficina Toscana Shampoo Purificante

Ideale per una detergenza profonda dei capelli grassi e con forfora. Ha un effetto normalizzante, lenitivo e dermopurificante del cuoio capelluto, che viene rinfrescano e liberato della forfora. Con tensioattivi di origine vegetale; Alpaflor Alp-sebum; estratti biologici di bardana, edera, ginepro e betulla; oli essenziali biologici di eucalipto e menta; vitamina E. Oenothein B è riconosciuto inoltre per le sue proprietà antiossidanti e di ausilio contro virus e batteri.

Prezzo consigliato: 9 euro