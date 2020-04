Maschera per capelli secchi: le migliori in commercio

Tra i prodotti per capelli, la maschera per capelli secchi è un alleato indispensabile per avere una chioma lucente e morbidissima.

Dopo il lavaggio con lo shampoo, è il trattamento grazie alle quale si risponde nel modo più efficiente alle esigenze di un capello spesso sfibrato, che necessita di essere idratato e nutrito in profondità.

Spesso, infatti, i capelli secchi sono fragili, difficili da pettinare e privi di lucentezza.

Risulta quindi molto importante utilizzare prodotti per la cura dei capelli ricchi di oli e sostanze idratanti. Tra i rimedi naturali per capelli secchi non possono mancare l’aloe vera e le proteine della seta e del grano, così come la glicerina e il pantenolo. Grazie alla loro struttura molecolare tali principi attivi penetrano nelle fibre del capello, formando su di essi uno spesso rivestimento protettivo.

A volte, inoltre, i capelli molto secchi risultano anche particolarmente difficili da pettinare poiché le loro fibre tendono a separarsi e a formare nodi fastidiosi.

Può capitare di avere i capelli secchi ma la cute grassa causa di una produzione alterata di sebo. In questo caso il sebo coinvolto è quello grasso: infatti, al contrario del sebo oleoso che, data la liquidità, si riversa sul cuoio capelluto intero, rendendo grassi sia i capelli sia la pelle, il sebo grasso, meno liquefatto, si compatta sul cuoio, negando il processo di lubrificazione dei capelli. Per di più, proprio compattandosi sul cuoio, il sebo grasso impedisce all’acqua prodotta dalle ghiandole sudoripare di lubrificare i capelli, seccandoli ancora di più.

Vi è altre sì la possibilità che sia i capelli, sia il cuoio capelluto siano secchi. In questo caso può non entrare in gioco soltanto il processo di secrezione del sebo, ma anche la disidrosi, cioè un’assenza di adeguata idratazione. Frequentemente i capelli crespi sono proprio dovuti a questa doppia disfunzione a livello ghiandolare.

Come avere capelli sani e luminosi? Ecco la guida di DireDonna dedicata alla maschera per capelli secchi, con le migliori in commercio, corredata di benefici e prezzi.

La nostra scelta Maschera Oro Puro Fanola Oro Therapy 24k Ideale per i capelli secchi Maschera illuminante con cheratina, olio di argan e filtro solare 18 € su Amazon Pro Ammorbidisce i capelli

Effetto seta

Elimina il crespo Contro Nessuno

La maschera illuminante Oro Puro districa, ammorbidisce e nutre i capelli rendendoli setosi, lucenti e vitali. Allo stesso tempo, elimina il crespo. Applicare a capelli bagnati su lunghezze e punte, lasciare in posa 3-5 minuti e risciacquare.

Il prodotto top Kerastase Discipline Maschera Capelli Disciplinante e illuminante 33 € su Amazon Pro Ideale per capelli spessi

Effetto anti-crespo a lunga durata

Protegge l'intera superficie capillare Contro Nessuno

Maschera disciplinante, nutriente, anti-crespo per capelli normali e spessi. Il capello è intensamente nutrito, disciplinato, conservando la sua naturale leggerezza, e libero dall’effetto crespo. La tecnologia Morpho-Keratine Complex dona fluidità, lucentezza e un effetto anti-crespo a lunga durata. Le proteine del grano nutrono, condizionano e proteggono l’intera superficie capillare, rinforzandola dall’interno.

Il vegano Coco & Eve Like a Virgin Trattamento idratante 39 € su Amazon Pro Tratta le doppie punte

Cruelty-free, approvata PETA, 100% vegan e priva di solfiti, parabeni e ftalati.

Ravviva i capelli rovinati Contro Prodotto non economico

Maschera capelli super idratante al cocco dalla formula 5 in 1 che agisce sigillando l’idratazione della cuticola per donare lucentezza, riparando i capelli in profondità. Ripristina i capelli secchi, danneggiati da styling, levigatura, colorazione e inquinamento. Ripara in profondità i capelli, per renderli sani e lucenti. Nutre le radici in punta, per reidratare i capelli indeboliti e inariditi.

Miglior rapporto qualità/prezzo L'Oreal Professionnel Lipidium Absolut Repair Per la riparazione dei capelli 21 € su Amazon Pro Lascia i capelli leggeri e brillanti

Ideale per capelli molto danneggiati e sfibrati

Nutre la fibra capillare Contro Nessuno

Maschera per capelli danneggiati dalla formula efficace arricchita con lipidium. La texture cremosa ripara i capelli e ripristina la naturale morbidezza e lucentezza.

Il più economico Phytorelax Laboratories Coconut Intensive Maschera nutriente intensiva 9 € su Amazon Pro Per capelli danneggiati e sfibrati

Non contiene parabeni e colori artificiali Contro Nessuno

Trattamento intensivo che penetra istantaneamente e profondamente nel capello. L’olio di Cocco è un ingrediente prezioso estratto per pressatura dalla polpa essiccata della noce di cocco. Un rimedio naturale, dalle straordinarie proprietà emollienti, lenitive e dermoprotettive. Un benessere ideale per capelli danneggiati e sfibrati che ritrovano l’idratazione, elasticità e luminosità.