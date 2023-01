Skincare sulla neve: 6 prodotti per una pelle idratata e perfetta al freddo

La cura della pelle al freddo è importante per mantenere una struttura epidermica sana e idratata durante i mesi invernali. Il freddo e il vento possono seccarla, causando screpolature, arrossamenti e desquamazione. Per prevenire questi problemi, è importante adottare alcune misure di skincare durante l’inverno.

Skincare sulla neve: come prendersi cura della pelle al freddo

Innanzitutto, è fondamentale mantenere la pelle idratata, bevendo molta acqua e utilizzando prodotti idratanti durante la skincare.

Lavare accuratamente il viso.

Applicare una crema idratante o un siero idratante per sigillare l’umidità nella pelle.

È anche utile utilizzare un umidificatore nella propria stanza durante la notte, per aggiungere umidità all’aria secca.

È importante usare una crema con protezione solare, anche durante l’inverno, poiché i raggi UV possono essere dannosi per la pelle anche quando il sole non è visibile.

Inoltre, è importante proteggere la pelle dal freddo e dal vento quando si esce di casa. Indossare un cappello, una sciarpa e dei guanti può aiutare a proteggerci dalle intemperie.

Skincare sulla neve, i consigli sui trattamenti da fare

Un altro modo per prendersi cura della pelle al freddo è utilizzare prodotti esfolianti per rimuovere le cellule morte della pelle e mantenerla luminosa. Tuttavia, è importante non esagerare con l’esfoliazione, poiché questo potrebbe seccare ulteriormente la pelle. Meglio optare per un esfoliante delicato e utilizzarlo solo una o due volte a settimana.

Infine, non va dimenticato di idratare anche le labbra durante l’inverno. Utilizzare un balsamo per le labbra con ingredienti idratanti come il burro di karitè o l’olio di cocco può aiutare a mantenere le labbra morbide e idratate.

In conclusione, la cura della pelle sulla neve richiede un po’ di attenzione in più per mantenere il suo stato di idratazione ed elasticità. Bere molta acqua, utilizzare prodotti idratanti, proteggere dal freddo e dal vento, esfoliare delicatamente e idratare le labbra sono tutte misure importanti per prendersene cura durante l’inverno.

Skincare sulla neve: i prodotti da usare

Ecco una lista di alcuni prodotti attualmente in commercio che si possono utilizzare sulla pelle quando fa freddo:

Crema idratante

Biopoint - Crema Corpo Nutrizione Prodigiosa, Azione Nutriente e Protettiva per la Pelle Secca e Molto Secca, Ideale per Uomo e Donna, Dona Elasticità e Morbidezza, 500 ml Massima idratazione, luminosità. morbidezza e splendore. Una crema adatta sia alle pelli normali che a quelle molto secche e aride, per una coccola di benessere e nutrimento a tutto il copro 9 € su Amazon

La crema idratante è il prodotto essenziale per mantenere la pelle idratata durante l’inverno. Optare per una crema con ingredienti come l’acido ialuronico, il burro di karitè o l’olio di cocco per aiutare a sigillare l’umidità nella pelle. La crema di Biopoint agisce proprio per donare una profonda idratazione.

Siero idratante

Eclat - Siero al retinolo ad alta resistenza per il viso e la pelle Siero al Retinolo puro incapsulato. Idratante, riduce le rughe sul viso e sul collo ed è adatto a tutti i tipi di pelle 12 € su Amazon Pro Contiene Retinolo puro Contro Nessuno

Un siero idratante è un prodotto leggero che può essere usato sotto la crema idratante per aiutare a idratare in profondità la pelle. I sieri spesso contengono ingredienti come l’acido ialuronico o il retinolo per aiutare a rimpolpare e rassodare la pelle. Il siero di Eclat a base di retinolo è un’ottima proposta da provare quest’inverno.

Crema con protezione solare

ISDIN - Protezione Solare Viso Questa crema fornise una protezione molto alta dai raggi UVA / UVB, HE-VL IR-A 22 € su Amazon Pro fotoprotettore completo Contro Nessuno

Anche durante l’inverno, è importante utilizzare una crema con protezione solare per proteggere la pelle dai dannosi raggi UV, soprattutto sulla neve e in montagna, dove i raggi solari – nonostante le apparenze – sono ancora più aggressivi per via dell’alta quota. Optare per una crema con un SPF alto per una maggiore protezione. ISDIN offre un’ottima crema viso con protezione solare

Esfoliante delicato

Introdurre nella propria beauty routine un esfoliante delicato (una o due volte a settimana) può aiutare a rimuovere le cellule morte della pelle e mantenerla luminosa. Optare per un esfoliante a base di acidi della frutta o di particelle abrasive delicate come il bicarbonato di sodio.

Balsamo per le labbra:

L'Erbolario Karitè Burro Labbra Nutriente 5,5 ml Made In Italy Il burro di Karité per labbra di L'Erbolario è un prodotto privo di siliconi, parabeni e petrolati. Nutriente per le labbra è perfetto per donare morbidezza e idratazione alla parte in modo delicato e profondo. 8 € su Amazon Pro Nutriente

Contro Nessuno

Utilizzare un balsamo per le labbra con ingredienti idratanti come il burro di karitè o l’olio di cocco può aiutare a mantenere le labbra morbide e idratate durante l’inverno. Il Burro Labbra de L’Erbolario è proprio a base di karité.

Maschera idratante:

Usare una maschera idratante una o due volte a settimana può aiutare a idratare in profondità la pelle e a mantenerla morbida e luminosa. Optare per una maschera a base di ingredienti idratanti come l’acido ialuronico o il burro di karitè.