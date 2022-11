I migliori attivi puri per la tua skincare routine

Nella grande parentesi dedicata alla skincare routine, si inseriscono di diritto anche gli attivi puri, sieri per il viso straordinariamente efficaci. Cosa li rende così utili e ricercati? Sono numerosi e, ognuno di essi, ha una funzione specifica.

Gli attivi puri sono costituiti fondamentalmente da soluzioni a base di acqua o olio, e arricchiti con ingredienti appunto “attivi” e “puri”. Sono sieri adatti a ogni tipo di pelle e vengono inseriti nella beauty routine come booster per accelerare, moltiplicare e ottimizzare gli effetti sulla pelle. La maggior parte ha un’azione anti age e rinvigorente per i tessuti cellulari.

Attivi puri e skincare: quali ingredienti scegliere?

C’è chi preferisce usarli in abbinamento a una crema, diluendo poche gocce al suo interno, e chi invece preferisce utilizzarli da soli direttamente sulla pelle. Esistono diversi attivi puri, vediamo insieme un breve elenco delle sostanze principali con i quali vengono formulati:

Acido Ialuronico : negli attivi puri solitamente viene usato a diversi pesi molecolari, in modo che possa penetrare nei diversi strati della pelle e agire contemporaneamente sulle rughe più superficiali e quelle più profonde e strutturate.

: negli attivi puri solitamente viene usato a diversi pesi molecolari, in modo che possa penetrare nei diversi strati della pelle e agire contemporaneamente sulle rughe più superficiali e quelle più profonde e strutturate. Collagene Vegetale : negli ultimi anni ha preso piede il cosiddetto collagene vegetale, che si prefigge lo scopo di sostituire il collagene di origine animale, sfruttando proprietà di erbe e alghe.

: negli ultimi anni ha preso piede il cosiddetto collagene vegetale, che si prefigge lo scopo di sostituire il collagene di origine animale, sfruttando proprietà di erbe e alghe. Coenzima Q10 : molto conosciuto e utilizzato in Oriente, ormai è stato sdoganato anche in Occidente. agisce sul tono della pelle, intervenendo a supporto dell’elastina e fibroblasti, ha inoltre un’azione anti age e protegge la pelle dagli effetti dannosi dei raggi solari

: molto conosciuto e utilizzato in Oriente, ormai è stato sdoganato anche in Occidente. agisce sul tono della pelle, intervenendo a supporto dell’elastina e fibroblasti, ha inoltre un’azione anti age e protegge la pelle dagli effetti dannosi dei raggi solari Vitamina C: la sua fama la precede. È la vitamina più conosciuta in assoluto e utile per rallentare i radicali liberi. Ha inoltre un effetto schiarente ed è quindi ideale da usare per combattere le macchie scure della pelle.

la sua fama la precede. È la vitamina più conosciuta in assoluto e utile per rallentare i radicali liberi. Ha inoltre un effetto schiarente ed è quindi ideale da usare per combattere le macchie scure della pelle. Niacinamide (vitamina B3): Il suo ruolo principale è quello di proteggere e ripristinare la naturale barriera cutanea. È un antiossidante naturale e combatte i radicali liberi.

Scegliere l’attivo puro per la propria skincare routine è una faccenda del tutto personale e dipende dalle condizioni della propria pelle, dall’età, dalle esigenze e dalle abitudini in fatto di cura della pelle.

Attivi puri: i più efficaci da provare subito

Fatte le dovute premesse, vediamo insieme alcuni attivi puri disponibili sul mercato da inserire nella propria routine di bellezza e provare immediatamente.

La Saponaria – Attivo Puro Coenzima Q10

Questo piccolo laboratorio marchigiano ha in catalogo prodotti d’eccellenza, biologici e fatti con estrema qualità. Dai saponi solidi alle creme con SPF e filtri minerali (tra le migliori disponibili in commercio). Tra questi ci sono senza dubbio i loro attivi puri, abbiamo scelto quello a base di Coenzima Q10 che è l’unico, rispetto agli altri de La Saponaria, formulato con una base oleosa anziché acquosa. Ristabilisce la barriera lipidica e favorisce il buon funzionamento delle membrane cellulari. Svolge un’azione protettiva e antiossidante contro i radicali liberi. Inoltre rivitalizza e dona un aspetto più riposato e fresco.

Collistar – Attivi Puri Acido Salicilico

Tra i più popolari disponibili in commercio ci sono anche gli attivi puri di Collistar. Si tratta di una linea formulata con attivi specifici, ideali per ridurre le imperfezioni della pelle. Sono stati ideati per rimuovere le impurità e svolgere un’azione riparatrice. Le formule contengono Niacinamide e Acido Salicilico, combinati insieme per essere ancora più efficaci. Ma la gamma di Collistar non si ferma qua. La scelta è ampia tra gli attivi puri Collagene e Glicogenico, Vitamina C e Alfa-Arbutina e Acido Ialuronico e Poliglutammico.