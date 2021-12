Fan di Harry Potter attenzione, è in arrivo una fermata speciale del magico treno di Hogwarts Express. Il fantastico appuntamento è al binario 9 e ¾ ovviamente, ma della stazione tutta italiana di Manin a Genova. Qui, si potrà salire a bordo del treno del maghetto più famoso del cinema e, viaggiando lungo la rotta Genova-Caselle, si potranno incontrare i professori di Hogwarts.

Ma non solo! Sulla locomotiva ci sarà anche un’altra magica presenza, cioè quella della Befana, la strega made in Italy che intratterrà i viaggiatori, grandi e piccini, con incantesimi e pozioni, regalando dolci a tutti. Le date di partenza del treno di Harry Potter sono durante il weekend dell’Epifania, e quindi il 6, l’8 e il 9 gennaio 2022.

Si partirà dalla stazione di Genova alle 9 del mattino, e il viaggio durerà circa un’ora e mezza: l’appuntamento è alle 8.30 alla Stazione di Manin e il rientro è previsto per le 11.30. Attenzione però, il numero dei posti è limitato, pertanto è consigliato prenotare in anticipo.

Il costo di questa magica esperienza si aggira intorno ai 20 euro per gli adulti e per i bambini dai 7 anni in su, 10 euro invece per i più piccoli dai 4 ai 6 anni, mentre è gratuito sino ai quattro anni. Sicuramente è un’esperienza da non perdere se si è appassionati del magico mondo Harry Potter. Vi ricordiamo che sono tanti gli eventi legati alla saga che nel 2021 festeggia il 20esimo anniversario dell’uscita nelle sale del primo film nato dalla penna di JK Rowling.

Tra gli eventi di maggiore risonanza non dimenticare la fantastica reunion del cast, in arrivo il 1° gennaio 2022 su Sky Cinema e NOW, dove potremmo incontrare ancora una volta Harry, Hermione e Ron in compagnia di tutti gli altri personaggi dei film.