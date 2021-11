Siete pronti per rivedere Harry, Hermione e Ron? O meglio, siete pronti per celebrare insieme a Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint il 20esimo anniversario dall’uscita nelle sale cinematografiche di Harry Potter e La Pietra Filosofale? Si, perchè su HBO il 1 gennaio 2022 andrà in onda uno speciale dal titolo Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts.

Immaginate per un’attimo di avere tra le mani il giratempo, quel ciondolo magico che Silente aveva regalato a Hermione per poter sistemare le cose nel passato. Ecco, è come se la Warner Bros. avesse messo indietro le lancette di 20 anni per consentire a tutti, o quasi, gli interpreti della storica saga di partecipare alla prima loro reunion.

È in assoluto la prima volta che il trio protagonista della saga si ritrova riunito con il resto del cast dopo tutti questi anni. La HBO Max ha anche preparato un trailer promozionale che è stato condiviso su Instagram da molti attori. Emma Watson lo ha postato, aggiungendo la didascalia: “Ho dovuto far girare la Giratempo un’ultima volta per questo…”. Matt Lewis, lo ha fatto con le parole: “Questo Capodanno rimettiamo insieme la banda…”. E Tom Felton con un simpatico: “É così che si torna a scuola?”.

Lo speciale vedrà praticamente tutto il cast di Harry Potter. Oltre il famoso trio di maghetti, ci saranno: Chris Columbus, regista dei primi due film. Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Tom Felton (Draco Malfoy), i gemelli Phelps (Fred e George Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Matthew Lewis (Neville Paciok), Gary Oldman (Sirius Black), Evanna Lynch (Luna Lovegood) e molti altri.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts racconterà la storia di come questa magica pellicola ha preso vita, attraverso interviste inedite e un dibattito con il cast. Lo speciale sarà prodotto da Warner Bros. Unscripted Television con Warner Horizon e Pulse Films ma non si sa ancora quando la reunion sbarcherà sugli schermi italiani.