Unghie opache (bianche, rosse e grigie): tutto sulla manicure matte

A essere matte non sono solamente i rossetti. A spopolare sui social (e non solo), ci sono le unghie opache che caratterizzano la manicure matte, protagonista delle tendenze unghie per l’autunno-inverno 2021/2022 ormai alle porte. Le unghie opache non sono una novità bensì una tendenza che da qualche anno si ripresenta puntuale per le stagioni più fredde. Lasciamo quindi l’effetto lucido nel cassetto e prepariamoci per scoprire le manicure più belle realizzate con l’effetto matte.

Con il termine matte si indica proprio il finish opaco delle unghie, che appunto invece che apparire lucido come avviene con i classici smalti, non riflette allo stesso modo la luce e diventa opaco, tanto da somigliare all’effetto del velluto, che non a caso è uno dei tessuti principali della stagione autunnale. Le unghie opache sono perfette per completare look minimal e basici, senza lasciare nulla al caso.

Unghie opache: come realizzare la manicure matte

Per realizzare la manicure matte si può procedere in due modi distinti:

si possono usare i classici smalti e applicare poi un top coat specifico che rende la vernice appena stesa opaca. I top coat di ultima generazione possono essere applicati anche su smalti gel e semi permanenti; oppure, si possono usare smalti specifici che nascono già con un finish opaco.

Le possibilità poi sono infinite: c’è chi riesce anche a mescolare opaco e lucido, ad esempio realizzando una french manicure tono su tono, dove solo l’estremità dell’unghia risulta lucida.

Unghie opache: la manicure amata da duchesse e principesse

Grazie al risultato finale decisamente più discreto, la manicure matte è adatta a chi vuole osare con colori pop e accesi ma che spesso rinuncia perché gli stessi colori nella versione lucida risultano troppo evidenti ed eccentrici. Sembra infatti che il finish opaco sia molto apprezzato anche dalle personalità più giovani delle famiglie reali, proprio per la possibilità di avere le mani in ordine (magari con una manicure dai toni nude) ma che non dia troppo nell’occhio e senza quindi un finish lucido o addirittura perlato.

Unghie opache: i colori più gettonati

Sebbene la manicure matte sia realizzabile con qualsiasi colore, naturalmente la palette in questo momento dell’anno tende a tingersi delle stesse tonalità della terra e delle foglie d’autunno. Si lasciano quindi da parte, almeno per qualche mese, i colori più chiari (come quelli pastello e fluo che hanno spopolato questa estate). Ad eccezione di qualche “vecchia” conoscenza che nella sua versione opaca si ripresenta con stile, regalando un’alternativa perfetta anche per l’ultima parte dell’anno.

Unghie opache rosse

È uno dei colori più amati per le manicure di autunno e inverno: il rosso – che sia chiaro o scuro – ritorna sempre e si reinventa con il finish matte, apparendo ugualmente intenso ma leggermente più discreto rispetto al suo equivalente lucido.

Unghie opache bianche

Il bianco invece è uno dei colori più gettonati nelle stagioni estive, grazie alla sua capacità di riflettere la luce e di accentuare ancora di più l’abbronzatura. Per questo la versione opaca lo rende adatto anche alle stagioni più fredde. Se poi l’intento è quello di sfruttare al massimo quel che resta dell’abbronzatura estiva allora questa è la manicure adatta.

Unghie opache grigie

Così come il rosso, anche il grigio (e tutte le sue declinazioni più chiare o scure) è uno dei colori che non passa inosservato durante le stagioni fredde. Il finish matte è in grado di valorizzare maggiormente uno dei colori forse più sottovalutati della palette di smalti. Oggi le alternative in commercio sono tantissime. Si va dai grigi che tendono al color nude (con sottotono caldo) a quelli che virano verso colori freddi e che nascondono al loro interno una punta di blu (e quindi con sottotono freddo).