Smalto Autunno-Inverno 2021/2022: le ultimissime novità

Le unghie dell’Autunno-Inverno 2021/2022 si tingono di colori intensi e profondi degli smalti che però non rinunciano a un tocco di scintillio. L’intento sembra quello di non dimenticare del tutto l’estate brillante che è alle spalle. A dare la direzione per le prossime tendenze sono le novità proposte dalle grandi maison per le stagioni più fredde dell’anno.

Archiviate le nail art più colorate e fantasiose che hanno caratterizzato le unghie nell’estate 2021, ora è il momento dei toni tipicamente autunnali che vanno dal rosso al marrone, passando per tutte le sfumature di verde, e si arricchiscono di iridescenze e pigmenti metallici, per affrontare con carattere e personalità il cambio di stagione.

Smalto Autunno-inverno 2021/2022: Dior Vernis

Maison Dior ha lanciato per la prossima stagione una collezione di smalti in edizione limitata, composta da tre tonalità bicromatiche, iridescenti e assolutamente uniche nel loro genere, per un autunno decisamente scintillante:

early bird : lo smalto è principalmente un color platino con una base rosata;

: lo smalto è principalmente un color platino con una base rosata; wild wings : color melanzana con sfumature verdi e gialle;

: color melanzana con sfumature verdi e gialle; night bird: la base dominante dello smalto è verde brillante, con pigmenti dorati.

Essie, la collezione per l’Autunno-Inverno 2021 è a ritmo di musica

Essie ha presentato la sua collezione autunnale ispirata alla musica, 6 nuovissime nuances ricche di sfumature perlate e dorate, per fare il pieno di energia. I nomi ovviamente richiamano diversi concetti musicali:

off the record : smalto rosso borgogna con sottotono giallo;

: smalto rosso borgogna con sottotono giallo; high voltage vynil : smalto color verde onice con riflessi d’oro e finish perlato;

: smalto color verde onice con riflessi d’oro e finish perlato; my happy bass : smalto giallo con sottotono verde lime;

: smalto giallo con sottotono verde lime; star struck a chord : una tonalità a metà strada tra il rosso e il porpora con finish perlato;

: una tonalità a metà strada tra il rosso e il porpora con finish perlato; sound check you out : tonalità malva per un nude perfetto dal sottotono color lavanda;

: tonalità malva per un nude perfetto dal sottotono color lavanda; feelin’ amped’: smalto color blu reale con sottotono giallo.

Chanel: la collezione di smalti abbinati al make up, per un effetto “tono su tono”

Chanel accoglie l’autunno con una linea di make up dedicata, che porta il nome di Ton sur ton, all’interno della quale ha inserito 4 smalti in perfetta armonia con 4 stili di make up per occhi ben distinti:

Armonia Kaki

Lo smalto scelto per questo abbinamento di make up con sfumature color bronzo è il marrone fumé.

Armonia Grigio Argento

Lo smalto in questo caso è grigio cenere e richiama il make up degli occhi color grigio argento metallico.

Armonia Rouge Brun

Smalto rosso cioccolato che nasconde tonalità profonde e tendenti al viola.

Armonia Champagne

Smalto rosso terracotta in perfetto abbinamento col resto del make up: il finish è perlato e luminoso, con toni tendenti all’avorio e quindi caldi.

OPI celebra la vitalità urbana di Los Angeles con la nuova collezione autunnale

Uno dei brand per eccellenza di smalti a livello internazionale è sicuramente OPI che per l’autunno propone la collezione Downtown LA, ispirata alla bellezza e alla vitalità di una città grande e importante come Los Angeles.

Palazzi memorabili, tonalità ricche e vibranti di colore che scandiscono le ore del giorno e della notte: questa è Los Angeles, e la collezione di OPI la celebra con 12 nuove tonalità autunnali che richiamano le nuances verdi dei boschi, quelle blu e viola della notte e i colori pastello diventano metallici, per evocare l’arte urbana di LA.

Smalto Autunno-Inverno 2021/2022: lo stile vintage di Gucci

Infine, impossibile non citare la nuovissima collezione presentata da Gucci: si chiama Vernis à Ongles ed è la prima collezione del brand, che promette di conquistare tutti con le sue boccette dal gusto vintage e i suoi 10 colori brillanti. La formula è naturalmente a lunga tenuta e il packaging merita di essere lasciato in bella mostra insieme agli altri accessori da make up.