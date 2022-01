Questi colori per le unghie saranno il mood dell'estate 2022

L’anno nuovo è appena iniziato ma è già tempo di guardare alle mode dell’estate che verrà. A tracciare una linea precisa per quanto riguarda le manicure sono, come spesso accade, professionisti, grandi brand e appassionati del genere che sui social, giorno dopo giorno, pubblicano colori e tendenze che saranno il vero e proprio mood dell’estate 2022.

A proposito di unghie, i marchi più blasonati hanno già chiaro in mente quali sono i colori dell’estate 2022 su cui puntare. Si va dagli evergreen, immancabili ogni stagione, ai colori più solari ed estivi. Ma c’è anche qualche sorpresa data dai finish ultra metallizzati: il 2021 aveva già lasciato qualche indizio in questa direzione. Anche la manicure quindi si veste a tema e rispecchia le sensazioni di questo 2022, che spinge verso nuovi inizi, pieni di ottimismo e positività verso il futuro.

Colori unghie estate 2022: i toni aranciati

L’estate 2022 sarà il momento dei rossi aranciati e dei toni caldi, che ricordano l’estate e i raggi del sole, così come proposti anche da Revlon. Il sottotono caldo tende verso il colore del corallo, quale altra stagione calza più a pennello per farlo? Vividi, intensi e protagonisti, i toni aranciati vengono spesso accostati ad altri colori chiari, come il bianco o il rosa, per un effetto “estivo” assicurato.

A proposito di toni aranciati, c’è anche il giallo quasi arancione proposto da Essie, che ricorda i toni del caldo sole d’agosto, per una manicure estiva, in perfetta armonia con l’estate 2022.

Colori unghie estate 2022: il verde regala sorprese

View this post on Instagram A post shared by essie (@essie)

Un’altra tonalità che sta regalando sorprese e che non mancherà di certo nell’estate 2022 è quella del verde, meglio se tendente al color salvia. Il suo segreto è una punta di grigio nel sottotono che lo rende simile a un colore neutro, da abbinare quasi con tutto. Tra i più belli proposti ci sono quelli di Essie ma anche il verde di Gucci, che si spinge leggermente verso un delicato color menta.

Unghie estate 2022: finish metallizzati e perlati

View this post on Instagram A post shared by OPI (@opi)

Per quanto riguarda il finish, il segnale arrivato dalle passerelle è chiaro: metallizzato e riflettente sono tra le parole d’ordine per quanto riguarda gli smalti. Via libera quindi all’oro, all’argento e all’effetto perlato, come proposto ad esempio da Sephora ma anche da OPI.

Unghie estate 2022: i colori evergreen

Abbiamo già visto nel 2021 il ritorno dei glitter nel make up, segno che la tendenza, anche per gli smalti, è quella di brillare e farsi notare. E per quanto riguarda gli evergreen? Immancabili il nero e il bianco ottico, che anche per l’estate 2022 si presentano come i colori su cui puntare per andare sul sicuro, sempre e comunque. Irresistibile il nero che nasconde una leggera punta di blu targato Opi.



È risaputo inoltre che il bianco sulle unghie riesce in modo particolare a far risaltare l’abbronzatura, tipica dei mesi estivi. Se l’obiettivo quindi è quello di esaltare il tono scuro della pelle, il bianco è senza dubbio la scelta più azzeccata per l’estate 2022.

Colori unghie per l’estate 2022: c’è anche il Very Peri

Non possiamo chiudere la lista dei colori per le unghie dell’estate 2022 senza la tonalità inventata proprio per l’anno nuovo da Pantone, il Very Peri, un mix di blu pervinca con sottotono rosso, che restituisce una sfumatura di viola perfetta non solo per l’abbigliamento ma anche per la manicure.