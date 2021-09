Idee per un nuovo taglio? Ecco le vip che su TikTok ispirano gli hair look

Quante volte capita di voler tagliare capelli o cambiare colore e non avere idee? Alzi la mano chi almeno una volta non si è rivolto a Google o ai social per avere ispirazione. I giovanissimi lo sanno bene e utilizzano le nuove piattaforme come Instagram e TikTok per spiare e copiare i look dei loro beniamini e non solo. Quando si tratta di trovare idee per i capelli il mondo dei vip ne è una fonte inesauribile.

Un social su tutti è quello più utilizzato, sia per cercare le nuove tendenze sia per pubblicare video e tutorial, e questo è TikTok. Ad esempio: il recente taglio di Kendall Jenner che ha sfoggiato nell’estate 2021, ha provocato un aumento del 150 per cento delle ricerche su Google nel mese di agosto. Questo dato ha incuriosito gli esperti di capelli dell’azienda LongevitaHairTransplant.com che hanno cercato di scoprire quale fosse la star femminile più ricercata sul web per i suoi hair look, in base alle visualizzazioni su TikTok.

Ogni nome è stato associato alla parola capelli per scoprire quali tutorial delle celebrità hanno avuto il maggior numero di click, determinando così una classifica dei beauty look più visualizzati e copiati. È emerso che artiste del calibro di Hailey Baldwin-Bieber, Billie Eilish, Ariana Grande e Kylie Jenner sono tra quelle che ispirano maggiormente il popolo del web con il loro taglio, colore e stile.

Sulla base delle visualizzazioni di TikTok, al primo posto c’è Kendall Jenner con oltre 11 milioni di visualizzazioni Uno dei tutorial più visti è quello che mostra come ricreare il suo nodo disordinato per la coda. Al secondo posto c’è la pop star Ariana Grande, con più di cinque milioni di views per i suoi iconici capelli. Subito dietro, al terzo sport c’è la cantante di Happier Than Ever, Billie Eilish, che con i suoi green anche blackhair sta spopolando sul social.

Ecco la classifica con i dati delle visualizzazioni:

1. Kendall Jenner 11.500.000

2. Ariana Grande 5.500.000

3. Billie Eilish 5.000.000

4. Bella Hadid 4.800.000

5. Beyoncé 2.600.000

6. Kylie Jenner 1.700.000

7. Kim Kardashian 1.600.000

8. Gigi Hadid 866.600

9. Miley Cyrus 784800

10. Hailey Baldwin-Bieber 539.800

11. Cardi B 334.100

12. Selena Gomez 329.500

13. Zendaya 168.800

14. Jennifer Aniston 117.800

15. Rihanna 37.300