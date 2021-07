TikTok è la piattaforma social che sta rimettendo in discussione lo status quo che i personaggi famosi avevano raggiunto come influencer. Frequentata per lo più da giovanissimi, non ha un preciso linguaggio codificato da utilizzare a seconda degli argomenti più trainanti, come possono essere i viaggi, il training, il fashion style etc.

L’unica regola su TikTok è far ridere, quanto più possibile, i follower e farlo con video brevi e incisivi. E, stando ai numeri, viene premiata la creatività delle persone comuni che riescono ad attirare la curiosità degli iscritti più di vip e presunti tali.

Vi raccomandiamo... Chiara Ferragni alle prese con TikTok

Nella classifica dei content creators italiani più seguiti sulla piattaforma Made in China, il re incontrastato è KhabyLame. Con più di 91 milioni di follower, il 21enne nato in Senegal e residente a Chivasso nel torinese, può vantare uno dei profili di maggiore successo a livello globale. Prima che la pandemia lo costringesse in casa, Khabane lavorava come operaio. La decisione di aprire il profilo TikTok è stata dettata più dalla noia del lockdown che dalla smania di inseguire il successo. Quello è venuto di conseguenza, grazie alla naturale capacità di divertire e divertirsi.

Lontanissimo dai numeri di Khaby, ma alla posizione numero due tra i tiktoker italiani c’è l’imprenditore Gianluca Vacchi, che può vantare 18 milioni di follower.

Al terzo posto troviamo Paki, Pasquale Della Sala all’anagrafe, 18 anni e 17,7 milioni di seguaci che riesce a tenere incollati ai suoi video.

Fuori dal podio Arnaldo Mangini con 17 milioni di follower, comico di Marina di Carrara che ha trovato consacrazione alla sua arte proprio perché il linguaggio della clownerie si sposa perfettamente con quello di TikTok.

Seguono Letwins con 15 milioni di seguaci, Urban theory 13, Manuel Mercuri 11,2, Faffapix 10,2, Madtrinity 9,9 e Lapresa twins 8.

Abbondantemente fuori dalla top ten gli influencer per antonomasia: Chiara Ferragni seguita da 4,4 milioni di persone e Fedez da 4,5. Diletta Leotta, addirittura, viaggia poco sopra i 600.000 follower e i The Jackal superano i 700.000. La dura legge di TikTok, dove non importa chi sei ma quanto sai far divertire chi ti segue.