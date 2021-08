Taylor Swift conquista TikTok (e oltre 500mila follower)

Taylor Swift conquista TikTok. La cantante statunitense di 31 anni è appena sbarcata sulla piattaforma social cinese con il suo primo video, in cui ripercorre le canzoni più famose di alcuni suoi dischi. Da Folklore ed Evermore, fino a Fearless (Taylor’s Version) e Red, di cui ha annunciato la data di uscita del vinile per il 19 novembre 2021. Neanche a dirlo, i fan dell’artista, che su TikTok conta già oltre 500mila follower, sono andati in visibilio.

Vi raccomandiamo... Tasylor Swift e gli auguri social per sua madre

“Sono su TikTok: che i giochi abbiano inizio” ha scritto nella didascalia del video pubblicato sul suo profilo. Il debutto della cantante di Shake It Off sulla piattaforma cinese ha fatto più di mezzo milione di visualizzazioni in meno di un’ora.

Red è stato il quarto album in studio della cantante statunitense rilasciato il 22 ottobre 2012 e rappresentò una novità per Taylor Swift, che, per la prima volta accostò alla musica country canzoni pop, rock e di altri generi, come arena rock, britrock, dance pop e dubstep. Red ha debuttato in prima posizione nella Billboard 200, risultando l’album con le vendite più alte dal 2002 già alla sua prima settimana, e il secondo disco di un’artista femminile ad aver incassato di più al suo debutto.

Come riporta Leggo, Taylor è l’artista donna con più settimane (53 totali) trascorse alla prima posizione della classifica Billboard 200 nella storia, ha infatti superato il record femminile precedentemente detenuto da Whitney Houston (46 settimane totali). Sempre all’interno della stessa classifica, occupa il terzo posto come artista con più settimane trascorse in prima posizione nella storia, dietro solamente ai The Beatles e a Elvis Presley.

Non è chiaro quale altro tipo di contenuto Taylor abbia intenzione di rilasciare su TikTok, ma sicuramente sarà un successo assicurato. Del resto la sua biografia recita: “Questo è praticamente l’account di un gatto“.