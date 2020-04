Yoga per il viso: gli esercizi antirughe

Non solo benessere psicofisico grazie alla classica disciplina per il corpo: forse non tutti sanno che anche esiste uno yoga per il viso, con esercizi antirughe.

Lo yoga facciale è una novità degli ultimi anni del settore beauty per avere una pelle perfetta, per contrastare e prevenire i segni del tempo, per vedere risultati antiage in poco tempo.

L’invecchiamento cutaneo, certo, è un processo ineluttabile. La pelle, infatti, con gli anni perde la sua elasticità, la sua compattezza e la capacità di rigenerarsi. Questo succede ovviamente su tutto il corpo, ma maggiormente nei punti in cui la pelle è più sottile e più esposta agli agenti atmosferici, allo smog, ai detergenti. A influire sul peggioramento delle condizioni, poi, è lo stile di vita (fumo, alcol), un’alimentazione poco ricca di frutta e verdura, vitamine e sali minerali, una routine di bellezza assente o poco mirata.

La ginnastica facciale – e in particolare lo yoga per il viso – è un tipo di esercizio davvero utile da unire a creme e trattamenti antirughe per ottenere dei risultati veloci e duraturi. I muscoli facciali, una volta allenati, consentono di mantenere il tono di fronte, occhi (addio zampe di gallina), bocca, guance, décolleté.

Tra l’altro, lo yoga facciale è economico, chiunque può farlo a casa, porta via poco tempo ed è ideale per prevenire rughe e segni del tempo. In quest’ottica, si può iniziare già a 30 anni con il facial yoga, abbinando in base all’età crema antirughe, sieri, maschere e trattamenti antiage.

Pronti per questo miracoloso lifting naturale?

Yoga per il viso: esercizi antirughe

Lo yoga facciale funziona come un vero e proprio allenamento (anche se dura al massimo 10 minuti), per cui è importante seguirne tutte le fasi. Si parte dal riscaldamento, e poi con gli esercizi dal basso verso l’alto.

Riscaldamento

Per riscaldare i muscoli della zona su cui si andrà lavorare, su può lavorare ai seguenti movimenti:

Esercizio isometrico del collo . Guardando davanti a voi, posate la mano destra sulla tempia destra, fate una leggera pressione e contemporaneamente fate forza con il collo opponendovi alla spinta della mano. Restate così, spingendo, per 15 secondi e ripetete 3 volte per lato.

. Guardando davanti a voi, posate la mano destra sulla tempia destra, fate una leggera pressione e contemporaneamente fate forza con il collo opponendovi alla spinta della mano. Restate così, spingendo, per 15 secondi e ripetete 3 volte per lato. Esercizi isotonici per il collo . Guardando davanti a voi, girate la testa prima a destra e poi a sinistra, ripetendo per 10 volte in totale. Per il secondo esercizio, partite sempre guardando avanti e flettete la testa, prima a destra e poi a sinistra, ripetendo per 10 volte in totale.

. Guardando davanti a voi, girate la testa prima a destra e poi a sinistra, ripetendo per 10 volte in totale. Per il secondo esercizio, partite sempre guardando avanti e flettete la testa, prima a destra e poi a sinistra, ripetendo per 10 volte in totale. Unite i palmi delle mani davanti al petto (con i gomiti orizzontali) e schiacciateli forte uno contro l’altro per 15 secondi.

davanti al petto (con i gomiti orizzontali) e schiacciateli forte uno contro l’altro per 15 secondi. Massaggiate delicatamente le orecchie .

. Sorridete e smettete di sorridere per 10 volte.

Esercizio per il collo e il décolleté

Mette le mani strette a pugno sotto il mento e cercate di aprire le bocca facendo forza.

strette a pugno sotto il mento e cercate di aprire le bocca facendo forza. Spingete la lingua sul palato superiore facendo salire la parte sotto il mento.

sul palato superiore facendo salire la parte sotto il mento. Scavalcate con la lingua il labbro inferiore.

Esercizio per la bocca e le guance

Gonfiate le guance. Con le dita di una mano tenete chiusa la bocca, con le altre spingete le guance gonfie.

le guance. Con le dita di una mano tenete chiusa la bocca, con le altre spingete le guance gonfie. Infilate gli indici nella bocca e cercate di allargare la bocca mentre le dita fanno resistenza: ripetete sul labbro superiore e su quello inferiore.

nella bocca e cercate di allargare la bocca mentre le dita fanno resistenza: ripetete sul labbro superiore e su quello inferiore. Sorridete portando gli estremi delle labbra verso gli zigomi ma mantenendo le labbra unite.

Esercizio per gli occhi

Posizionate gli indici sulle sopracciglia e il pollice sotto l’occhio. Tirate su le sopracciglia con l’indice e cercate di strizzare l’occhio.

e il pollice sotto l’occhio. Tirate su le sopracciglia con l’indice e cercate di strizzare l’occhio. Posizionate gli indici sotto le sopracciglia e il pollice sotto l’occhio, chiudete gli occhi e muoveteli dall’alto in basso.

Esercizi per la fronte