I migliori prodotti antiage

Combattere gli effetti negativi dell’invecchiamento della pelle si può grazie ai prodotti antiage messi a punto in questi anni: potenti alleati di bellezza realizzati per distendere le rughe, rassodare l’ovale del viso, cancellare borse e occhiaie, oltre che alle antiestetiche zampe di gallina.

I prodotti antiage si suddividono generalmente in antirughe, antiossidanti, effetto lifting, rassodanti e anti macchie e discromie.

Dopo i 25 anni, si dovrebbe iniziare con un antiage leggero, come un antiossidante ricco di vitamina C per dare alla pelle un aspetto più fresco. Un antiossidante aiuta a prevenire o ad attenuare i radicali liberi, che sono i principali responsabili dell’ossidazione della pelle, che contribuiscono a renderla spenta e stressata.

Dai 30 anni la rigenerazione delle cellule comincia a rallentare ed è in questo momento che cominciano a spuntare le prime rughe. È consigliabile quindi cominciare a usare una crema antirughe. Un buon trattamento antirughe contiene alcuni attivi, come il collagene, che combattono e attenuano la formazione delle rughe introducendo appunto ciò che la pelle produce sempre meno con l’invecchiamento.

Dai 40 anni il ricambio cellulare rallenta notevolmente, le rughe diventano più visibili e i segni di espressione permanenti: è necessario quindi usare trattamenti specifici a seconda delle problematiche. I prodotti effetto lifting contengono alcuni principi, come l’acido ialuronico, che contribuiscono a distendere i lineamenti, attenuare le rughe. Il trattamento anti macchie e discromie è formulato con lo scopo di eliminare le macchie della pelle e allo stesso tempo idratarla in profondità. Uno dei princìpi più comuni all’interno di questo tipo di crema è l’acido glicolico. Una crema anti fatica è formulata con ingredienti energizzanti che contribuiscono ad eliminare il grigiore della pelle e a renderla meno spenta e stanca.

Dai 50 anni, i contorni del viso possono subire modifiche e la pelle comincia a perdere tono. È fondamentale nutrire il viso con creme apposite per pelli mature e abbinare un siero specifico. Un prodotto rassodante contiene un mix di principi adatti a far mantenere alla pelle tonicità e compattezza. È anche indispensabile utilizzare un trattamento nutriente per creare il film lipidico della pelle, apportando quindi ingredienti più ricchi e perché no, anche oleosi o burrosi.

Dal siero alla crema notte, passando per il contorno occhi e la crema antirughe, ecco la top five dei migliori prodotti antiage consigliati dalla redazione di DireDonna, corredata di caratteristiche e prezzi.

I 5 migliori prodotti antiage

Il più economico Lavera Basis Sensitiv Crema idratante antirughe Ideale per pelli sensibili 10 € su Amazon Pro Contrasta i primi segni di invecchiamento

Formula vegana

Dona un’intensa idratazione Contro Nessuno

Crema viso antietà formulata appositamente per le pelli sensibili. Combina estratti organici con coenzima rigenerante Q10 per ridurre visibilmente le linee sottili e le rughe. La formula vegana a base di jojoba bio e aloe vera bio si assorbe rapidamente, dona idratazione a lungo ed è provatamente efficace nel ridurre le line d‘espressione e le rughe.

La nostra scelta Caudalie Premier Cru Siero Ideale per distendere le rughe 75 € su Amazon Pro 95% da ingredienti di origine naturale

Texture leggera e rinfrescante

Fragranza delicata Contro Nessuno

Grazie al suo complesso brevettato, il siero rivitalizza intensamente la pelle con una sferzata di energia per correggere i segni dell’età. La pelle appare visibilmente più giovane, più bella e ricca di vitalità. Ha una fragranza delicata composta da delicate note di petali di rosa infusi in un barrique di quercia. Aiuta a preparare la pelle ad assimilare al meglio gli attivi anti-età.

Il vegano Mádara Smart Antioxidants Contorno occhi Ideale per tutti i tipi di pelle 32 € su Amazon Pro Texture multistrato

Certificato EcoCert

Riduce le rughe Contro Nessuno

Crema anti-fatica. Idrata, rassoda e illumina. Riduce le linee sottili, occhiaie e gonfiori. L’esclusiva texture multistrato rassoda e allontana i segni di affaticamento. L’antiossidante Smart Antioxidant complesso di Licheni, Muschio, Felce e Alchimilla idrata e corregge linee sottili e rughe. L’aescina naturale dinamizzante della pelle stimola la circolazione e rafforza i capillari per ridurre le occhiaie e illuminare la zona degli occhi.

Il prodotto top Filorga Essentials Tempo-filler Correzione Rughe Ideale per pelli mature 48 € su Amazon 50 € risparmi 2 € Pro Corregge tutti i tipi di rughe

Efficacia visibile già dopo 3 giorni

Rughe ridotte visibilmente in 2 mesi Contro Nessuno

Ideale per la correzione delle rughe da contrazione, da rilassamento e da disidratazione. Per tutti i tipi di rughe. Rughe da contrazione: un triptide limita le contrazioni muscolari come quello del veleno della vipera e distende la pelle per un viso più giovane. Rughe da rilassamento: un potente peptide associato a nctf , un polivitaminico stimola la sintesi dei 6 più importanti componenti tissutali. Allo stesso tempo un ingrediente a effetto tipo-peeling assottiglia le micro imperfezioni. Rughe da disidratazione: l’acido ialuronico, molecola fondamentale per la pelle, è incapsulato per una sua più efficace diffusione ed un effetto di riempimento visibile.

Il miglior rapporto qualità/prezzo Lierac Lift Integral Nuit Crema Ristrutturante Ideale per tutti i tipi di pelle 45 € su Amazon Pro Texture avvolgente

Note floreali

Ridinamizza l'ovale del viso Contro Nessuno

Crema notte avvolgente, ideale per tutti i tipi di pelle.Il trattamento effetto guaina che affina l’ovale del viso. Una texture attiva in crema che contiene un emulsionante d’origine vegetale che forma un film ad effetto guaina sulla superficie cutanea.Ispirata alle tecniche estetiche combinate di lifting e injection, questa crema notte associa attivi vegetali ad effetto liftante volumizzante al concentrato Hyalu-3 ad azione anti-età (levigante – rimpolpante – idratante), arricchita con un estratto di zenzero ad azione drenante che affina i contorni del viso.